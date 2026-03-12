Partido Verde respalda a taxistas del AICM y pide revisar reglas para apps

México
/ 12 marzo 2026
    Partido Verde respalda a taxistas del AICM y pide revisar reglas para apps
    Taxistas pertenecientes a Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C, realizaron un bloqueo en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los inconformes exigen la prohibición de taxis por aplicación en las inmediaciones del aeropuerto, así como una mesa de diálogo con autoridades correspondientes. Cuarto oscuro | Rogelio Morales Ponce
El Universal
por El Universal

El 11 de marzo, taxistas bloquearon las vialidades de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en protesta contra las apps de transporte

El secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, pidió a las autoridades federales y locales garantizar “piso parejo” para los taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y para las aplicaciones como Uber y Didi.

El también diputado local expresó el respaldo de su partido a los taxistas del AICM y pidió revisar las reglas que regulan el servicio de transporte en la terminal aérea.

TE PUEDE INTERESAR: Taxistas bloquean el AICM para exigir vigilancia de la GN sobre choferes de aplicación

Señaló que las protestas reflejan un problema estructural en las condiciones bajo las que operan los taxis concesionados del aeropuerto frente a las plataformas digitales.

Los taxistas del aeropuerto trabajan bajo reglas muy claras porque se trata de un espacio federal, pero esas mismas reglas hoy los colocan en desventaja frente a otros esquemas de transporte. Ellos pueden llevar pasajeros que salen de la terminal aérea, pero no pueden recoger usuarios para el regreso. Es decir, muchas veces tienen que volver sin pasaje, lo que afecta directamente su trabajo y también influye en el costo del servicio’, indicó.

No obstante, dijo, las apps de transporte operan bajo un esquema distinto y no enfrentan las mismas restricciones ni obligaciones que los taxis concesionados.

Sesma Suárez sostuvo que esta situación ha generado inconformidad entre los trabajadores del sector, lo que derivó en las movilizaciones registradas en los últimos días.

Lo que piden los taxistas es algo elemental: reglas justas y piso parejo’.

Ante esto, llamó a las autoridades federales y a las instancias responsables del aeropuerto para abrir espacios de diálogo con el sector y revisar el marco de operación del transporte en la terminal.

Es necesario revisar las reglas para que exista una competencia justa entre taxis y plataformas. No se trata de cerrar el paso a la innovación, sino de garantizar condiciones equitativas para todos. Hoy más que nunca se necesitan reglas claras, diálogo y voluntad para evitar que este conflicto crezca y afecte tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte’, abundó.

TE PUEDE INTERESAR: Ahora GN cuidará la naturaleza: Senado le la habilita para vigilar áreas protegidas

El dirigente del Partido Verde subrayó que escuchar a quienes trabajan todos los días en el sector también es parte de construir soluciones que fortalezcan la movilidad y la actividad económica en la capital del país.

