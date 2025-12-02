Confirma Claudia Sheinbaum que no asistirá a inauguración del Mundial de Futbol

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no acudirá a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

-Si usted regala el boleto, ¿usted ya no va ir al Estadio Azteca a la inauguración?

TE PUEDE INTERESAR: Define Senado lista de 10 candidatos a dirigir la FGR; Claudia Sheinbaum formará terna

-Sí, o sea no iría, así es.

-¿No va?

-No.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal dijo que su decisión de regalar su boleto la había tomado desde hace tiempo y que aún no sabe si para la inauguración del Mundial vendrán Jefes de Estado a México.

“Todavía no sabemos. Ya lo había dicho desde hace tiempo, pienso yo que es la oportunidad, para que los tienen esa oportunidad, transforma vidas. Yo la había tomado esa decisión hace tiempo.

“Entonces, esa fue la decisión. Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir y ya también -pues- el trato que le daríamos por supuesto de Jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros países; pero todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos, en fin”, comentó.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que estarán en contacto con autoridades de la FIFA y del Estadio Azteca con el fin de conseguir un segundo boleto de acompañante para la niña a la que le regalará su boleto.

“Ya veríamos los detalles, por supuesto, ahí con la FIFA y el Estadio Azteca”, agregó.

La semana pasada, la Presidenta Sheinbaum informó que seguirá la inauguración del Mundial desde el Zócalo capitalino, donde el Gobierno federal instalará pantallas para que la población pueda verlo de manera gratuita.

”Sí, lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo”, anunció.

Desde el 29 de agosto, Sheinbaum reveló que no usaría el boleto número 001 que le entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un día después de visitarla en Palacio Nacional.

La Mandataria señaló que cedería esa entrada a una niña aficionada al fútbol que no tuviera la posibilidad de asistir al estadio.