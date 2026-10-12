Confirman a familiares que uno de los implicados en el Casino Royale sí recuperó su libertad

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    Confirman a familiares que uno de los implicados en el Casino Royale sí recuperó su libertad
    Luego que trascendió que un juez federal aprobó la liberación de dos implicados al ataque al Casino Royale, deudos de las víctimas informaron que este lunes la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León les confirmó. GABRIELA PÉREZ MONTIEL | CUARTOSCURO

Lo dio a conocer Samara Pérez Muñiz, tras reunión que sostuvieron con familiares de las víctimas con el Fiscal General de Justicia en el estado, Javier Flores Saldívar

MONTERREY, NL.- Luego de que el jueves trascendió que un juez federal aprobó la liberación de dos implicados al ataque al Casino Royale, deudos de las víctimas informaron que este lunes la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León les confirmó que uno dejó ya la prisión en donde purgaba una sentencia de 15 años.

La persona liberada es Héctor Javier Montoya Chávez ‘La Rana’, mientras que José Alberto Loera Rodríguez ‘El Voltaje’ continúa encarcelado porque tiene pendientes otras causas penales por los delitos de homicidio y asociación delictuosa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nuevo-leon-desconoce-liberacion-de-implicados-en-la-masacre-del-casino-royale-aseguran-familiares-DH24014007

Samara Pérez Muñiz, vocera de los integrantes del colectivo 52+2, integrado por familiares de las víctimas mortales del ataque, mencionó que este lunes tuvieron una reunión con el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

Indicó que en la reunión se enteraron de la liberación de ‘La Rana’, pero sin mayores detalles porque el caso de este hombre fue llevado por la autoridad federal.

“Nada más nos refieren delitos federales y que cumplió una sentencia de 15 años”, indicó.

El jueves pasado tras darse a conocer que se aprobó la liberación de dos de los detenidos por la masacre a la casa de apuestas, Pérez Muñiz solicitó a la FGJNL medidas de protección, pero hasta el momento esto está en el aire.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberan-a-dos-implicados-en-incendio-del-casino-royale-tras-cumplir-sentencia-de-15-anos-de-prision-LH24010658

“Solamente sí recibimos una amenaza entonces van a investigar y entonces después de ello, pudieran otorgar las medidas de protección”, expuso la vocera de los familiares de las víctimas.

Comentó que entonces para recibir medidas de protección tendría que ser amenazada o estar muerta.

Ante la situación que enfrentan, dijo que se sienten muy vulnerados y revictimizados.

Samara Pérez Muñiz aseguró que los deja sin palabras esta nueva situación que enfrentan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familiares-del-casino-royale-piden-proteccion-tras-orden-de-liberar-a-dos-implicados-MH24010480

El ataque al Casino Royale se registró el 25 de agosto del 2011 y se adjudicó al grupo de los Zetas.

El día de los hechos, hombres armados ingresaron al lugar y rociaron gasolina a la entrada del local para después prenderle fuego ante la negativa e los dueños del establecimiento de pagar al Cartel extorsión o el llamado “derecho de piso”.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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