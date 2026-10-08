Fiscalía de Nuevo León desconoce liberación de implicados en la masacre del Casino Royale, aseguran familiares

MONTERREY, NL.- Familiares de las víctimas del ataque incendiario al Casino Royale aseguraron que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desconocía la orden de liberación que dio un juez federal para dos implicados en el caso y les solicitó dos días para recabar la información pertinente. Samara Pérez Muñiz, vocera de los deudos, mencionó que el órgano autónomo de justicia no tiene información de la orden de liberación de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje” y Héctor Javier Montoya Chávez, “La Rana” que trascendió este jueves. “Nos recibió el Fiscal Javier Flores y nos comenta que va a tomarse dos días hábiles para poder informarnos de este asunto”, dijo.

Señaló que la Fiscalía estatal no tiene datos porque los juzgados de distrito no le informan de los casos. La masacre al Casino Royale se registró el 25 de agosto de 2022 en Monterrey y costó la vida de 52 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas. La vocera de los deudos calificó de grave y muy delicado que la FGJNL no tenga información en un asunto de tal relevancia. “Al ser un asunto federal no tiene parte, entonces tiene que pedir la colaboración de la Fiscalía General de la República o del delegado de la FGR en Nuevo León”, precisó.

Dijo que ellos acudirán también ante estas instancias a solicitar información. Pérez Muñiz también lanzó un llamado al Tribunal Superior de Justicia para que reciba a las familias de las víctimas del ataque al Casino Royale y al delegado estatal de la FGR y les brinden información. Tras darse a conocer la autorización de liberación de “El Voltaje” y “La Rana” dos de los Zetas implicados en el ataque incendiario a la casa de apuestas, Samara insistió en medidas de protección para todos los integrantes del colectivo 52+2.

Sin embargo, dijo, que el Fiscal no dio indicaciones precisas para las mismas. “Dijo: sí, lo platicamos, pero no me indicó cuáles medidas de protección”, aseguró. Añadió que en su caso se siente muy vulnerada en su seguridad porque desde hace 15 años ha estado señalando a los implicados en el violento ataque. “Cualquier situación, riesgo o cualquier cosa que me pueda suceder, pues ya tienen los antecedentes”, indicó.