Confirman que la presa El Cuchillo tendrá que ceder 11% de su agua por la deuda con EU

México
/ 19 diciembre 2025
    Confirman que la presa El Cuchillo tendrá que ceder 11% de su agua por la deuda con EU
    Esta entrega de agua fue confirmada por fuentes estatales, luego de que ninguna autoridad se ha pronunciado públicamente sobre si la presa de Nuevo León sería usada para saldar la deuda. FOTO: REFORMA

Cederá al menos 11 por ciento del agua que almacenaba ayer para abonar a la deuda hídrica que México tiene con Estados Unidos dentro del Tratado de Aguas de 1944

Los temores de que el agua potable de Monterrey se utilice para regar tierras agrícolas texanas se confirmaron anoche.

Fuentes estatales afirmaron que la Presa El Cuchillo, que es la principal fuente de abastecimiento en Nuevo León, cederá al menos 11 por ciento del agua que almacenaba ayer para abonar a la deuda hídrica que México tiene con Estados Unidos dentro del Tratado de Aguas de 1944.

TE PUEDE INTERESAR: Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas

Serán 100 millones de metros cúbicos, de los 923 millones que ayer reportaba, los que este embalse entregará a la Presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, para reponer lo que ésta desfoga al Río Bravo y que llega a Texas.

Ese volumen equivale a poco más de 149 días del abastecimiento promedio de El Cuchillo en lo que va de diciembre —de 7.5 metros cúbicos por segundo— al área metropolitana, que tiene un consumo promedio de 16 metros cúbicos por segundo.

Esta entrega de agua fue confirmada anoche por fuentes estatales, luego de que ninguna autoridad se ha pronunciado públicamente sobre si la presa de Nuevo León sería usada para saldar la deuda.

Aunque algunas versiones aseguraron que las compuertas del embalse fueron abiertas desde ayer, esto fue descartado por fuentes del municipio de China, donde se ubica El Cuchillo.

La Marte R. Gómez reportaba ayer que estaba al 88.5 por ciento de su capacidad, con 691.9 millones de metros cúbicos de los 781.7 que puede almacenar.

Conagua reportó ayer que persistía la extracción de 30 mil litros por segundo a ese embalse tamaulipeco, al que todavía el viernes de la semana pasada le sacaban sólo 10 mil litros por segundo.

El pago a EU se realizará luego de que el pasado 12 de diciembre el Gobierno federal se comprometió a entregar 249 millones de metros cúbicos a Texas antes del 31 de enero tras las presiones del Presidente Donald Trump.

Esta sería al menos la tercera vez este año que El Cuchillo se use para ese adeudo, ya que en enero y abril realizó dos desfogues de unos 260 millones de metros cúbicos para abonar.

Pese a que el Río San Juan, donde se ubican El Cuchillo y la Marte R. Gómez, no es parte del Tratado Internacional de Aguas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum firmó en noviembre de 2024 la Minuta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para usar esa cuenca.

“Las aguas de los Ríos San Juan y Álamo serán acreditadas como parte de las entregas, solo cuando dichas aguas puedan tener un uso benéfico en los Estados Unidos”, se lee en la resolución 7 del Acta 331 de CILA.

Temas


Agua
Presas
Deudas

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los decomisos de drogas aumentaron ampliamente durante este 2025.

Coahuila: Aumentan decomisos de drogas y cateos de la FGE; destacan baja en feminicidios y narcomenudeo

El nuevo mecanismo no sustituirá el voto anticipado en boleta física, sino que funcionará bajo un modelo híbrido.

Por primera vez habrá voto electrónico para personas con necesidades especiales; aceptan prueba piloto en Coahuila
Pese a la incertidumbre arancelaria, el sector inmobiliario industrial en la Región ha resistido al mantenerse con una baja tasa de disponibilidad.

Saltillo: disponibilidad industrial se mantiene en 1.35%; mercado resiste en Coahuila
Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación.

Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas
Fuerzas armadas de EU destruyeron este jueves dos lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cinco personas que iban: tres en uno y dos en otra.

EU destruye dos ‘narcolanchas’ en el Pacífico y mata a 5 personas
Autoridades coahuilenses calculan que más de 12 mil viajeros pasarán por la entidad.

Arranca operativo ‘Bienvenido Paisano 2025’ en Coahuila; esperan más de 12 mil viajeros
Un nuevo año comenzará en escasos días y con ello, habrá una nueva oportunidad para registrarse o recibir alguno de los apoyos económicos parte de los programas sociales del Gobierno de México.

Estos beneficiarios no podrán cobrar la Pensión Bienestar en 2026
Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional.

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona