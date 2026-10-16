Confirman que uno de los ejecutados en Nuevo León fue policía de San Pedro Garza García

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    Confirman que uno de los ejecutados en Nuevo León fue policía de San Pedro Garza García
    Uno de los hombres ultimados a balazos en los límites entre Monterrey y San Pedro Garza García, fungió hace años como policía, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. ARCHIVO VANGUARDIA

La doble ejecución se registró ayer en los límites de San Pedro y Monterrey, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Uno de los hombres ultimados a balazos en los límites entre Monterrey y San Pedro Garza García, fungió hace años como policía, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Lo que se tiene hasta este momento, es que en el caso de uno de ellos creo que en 2006 había sido elemento de la policía”, dijo el Fiscal General, Javier Flores Saldívar.

Sobre el otro fallecido mencionó que no se tiene evidencia que se haya desempeñado en una corporación policíaca.

Balacera en los límites de San Pedro y Monterrey deja dos fallecidos

El atentado ocurrió ayer jueves a la altura de Gómez Morín cuando ambos se trasladaban en un vehículo que al parecer habría sido seguidos por sus agresores por lo que se revisarán las cámaras del trayecto.

Aunque oficialmente no se ha confirmado trascendió que uno de los fallecidos es Juan Carlos Serroque Roble, que hasta el 2006 trabajó en la policía de San Pedro y el otro es José Manuel Martínez Macías, quien hasta 2010 estuvo en el grupo SWAT de Seguridad Pública del estado.

“Las investigaciones preliminares nos arrojan que habían sido seguidos por otros sujetos y estamos revisando las evidencias que se encontraron en el lugar casquillos de armas y principalmente unos teléfonos celulares. Las investigaciones que se realizan actualmente, el seguimiento mediante las cámaras donde circulaban estas personas”, detalló el Fiscal.

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Flores Saldívar reconoció que en el sitio en donde se cometió el ataque no hay cámaras de vigilancia por lo que se solicitarán de los alrededores.

“Se están buscando cámaras, al parecer en ese lugar preciso no había cámaras del C4 de Monterrey ni del C5 del estado”, señaló.

Hasta ahora se tiene evidencia que los agresores siguieron a los ahora fallecidos por el municipio de Monterrey.

“Hay que ser minuciosos en la investigación de las cámaras para ver si existía un vehículo en particular que le estuviera dando el seguimiento”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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