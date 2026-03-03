Conflictos del Medio Oriente presionarían finanzas, Pemex y CFE

México
/ 3 marzo 2026
    Conflictos del Medio Oriente presionarían finanzas, Pemex y CFE
    Un precio de crudo más alto puede beneficiar a México por mejores ingresos de exportación; pero significa mucha vulnerabilidad en gas natural debido a la elevada dependencia de importaciones. IA
Reforma
por Reforma

México enfrentará un dilema: subir tarifas y gasolinas o disparar los subsidios para evitar el golpe al bolsillo ciudadano

Derivado del conflicto en Medio Oriente, las finanzas públicas y las de las empresas del sector energía se verán presionadas al primer trimestre por el alza de precio del petróleo y del gas natural, que impactarán en los combustibles, consideraron analistas.

TE PUEDE INTERESAR: El precio promedio de gasolina sube en EU después de conflictos bélicos en Medio Oriente

Luis Miguel Labardini, director de la consultora Marcos y Asociados, previó un alza en el crudo con un impacto directo en combustibles, aunque no será inmediata, pues hay un acuerdo para no elevar el precio de la gasolina regular por encima de los 24 pesos y el Gobierno podría aplicar estímulos fiscales para minimizar el impacto.

Vulnerabilidad en gas natural

Adrián Calcáneo, vicepresidente para Energía y Materias Primas de OPIS (una compañía de Dow Jones), consideró que si bien un precio de crudo más alto puede beneficiar a México por mejores ingresos de exportación, significa mucha vulnerabilidad en gas natural debido a la elevada dependencia de importaciones de EE. UU.

Recordó que alrededor del 60 por ciento del gas natural que se importa se destina a la generación de energía eléctrica, lo que generará presiones a la CFE. “La gran pregunta es si el Gobierno va a querer pasar el alza de precios al consumidor o lo absorberá a través del IEPS y los subsidios que otorga a la CFE”, manifestó.

Impacto en la estructura de costos

Carlos Flores, analista del sector energético, expuso que la CFE tendrá un impacto directo en su estructura de costos, pues más de la mitad de la generación eléctrica depende de ciclos combinados a gas natural.

TE PUEDE INTERESAR: Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad

“Un incremento en el precio del gas eleva el costo variable por megawatt-hora (MWh) casi de inmediato. Si el Gobierno federal decide evitar ajustes tarifarios por razones políticas, lo más probable es que opte por ampliar subsidios o apoyos presupuestarios para contener el impacto en los recibos”, explicó.

Añadió que el mayor costo no desaparece, sino que se trasladará a las finanzas públicas vía mayores transferencias presupuestarias o un mayor deterioro del balance de la empresa.

