Congelan renta de autos a la FGR por sobornos

México
/ 18 diciembre 2025
    Fotografía de la Fiscal Ernestina Godoy durante una conferencia REFORMA

La licitación del arrendamiento de autos de la FGR, vuelve a ser suspendida por la Fiscal Ernestina Godoy tras sospechas de corrupción.

A la FGR ya se le complicó la licitación de alquiler para los próximos tres años 2 mil 522 vehículos por un monto de hasta 3 mil 98 millones de pesos, y la nueva Fiscal federal Ernestina Godoy ordenó congelarla. Ese contrato detonó la destrucción del Contralor, Arturo Serrana Meneses, por un asunto de soborno.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Ernestina Godoy una reestructuración en la FGR

El 24 de octubre, la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria de la FGR declaró desierta esta licitación pública nacional y, aunque volvió a lanzar la convocatoria, el 8 de diciembre decretó de oficio suspender en forma provisional el procedimiento sin exponer razón alguna.

Serrano Meneses y nueve colaboradores fueron removidos tras una denuncia de Antonio del Moral, un representante de la proveedora de vehículos Casanova Rent Volks, quien lo acusó de pedirle 6 millones de pesos a cambio de incidir en la adjudicación de un contrato.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

