Congelan renta de autos a la FGR por sobornos

A la FGR ya se le complicó la licitación de alquiler para los próximos tres años 2 mil 522 vehículos por un monto de hasta 3 mil 98 millones de pesos, y la nueva Fiscal federal Ernestina Godoy ordenó congelarla. Ese contrato detonó la destrucción del Contralor, Arturo Serrana Meneses, por un asunto de soborno.

El 24 de octubre, la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria de la FGR declaró desierta esta licitación pública nacional y, aunque volvió a lanzar la convocatoria, el 8 de diciembre decretó de oficio suspender en forma provisional el procedimiento sin exponer razón alguna.

Serrano Meneses y nueve colaboradores fueron removidos tras una denuncia de Antonio del Moral, un representante de la proveedora de vehículos Casanova Rent Volks, quien lo acusó de pedirle 6 millones de pesos a cambio de incidir en la adjudicación de un contrato.