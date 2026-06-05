Congreso de Morelos destituye a alcalde de Tlalnepantla tras vinculación por abuso sexual agravado

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    Congreso de Morelos destituye a alcalde de Tlalnepantla tras vinculación por abuso sexual agravado
    El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como alcalde de Tlalnepantla. Fiscalía de Morelos

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva del alcalde de Tlalnepantla vinculado a proceso por abuso sexual agravado y corrupción de menores

El Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio como presidente municipal de Tlalnepantla, luego de considerar que su vinculación a proceso por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad actualiza las causales de separación del cargo previstas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica Municipal.

La determinación fue tomada durante una sesión ordinaria celebrada en el Salón de Plenos del Congreso estatal, donde las y los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

El asunto fue incorporado al orden del día como tema de urgente y obvia resolución. Primero se aprobó la modificación de la agenda legislativa para incluir el dictamen y posteriormente fue sometido a votación del Pleno, obteniendo 19 votos a favor, sin votos en contra y una abstención.

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VINCULACIÓN A PROCESO DE JORGE ARMANDO GENARO RUBIO MOTIVÓ LA DECISIÓN LEGISLATIVA

Durante la lectura del dictamen, la comisión explicó que la solicitud de suspensión se fundamentó en lo establecido por el artículo 41, fracción III, inciso f), de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como en el artículo 181, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Ambas disposiciones contemplan la separación del cargo cuando existe un auto de vinculación a proceso por la probable comisión de un delito doloso.

De acuerdo con la documentación analizada por el Congreso, la vinculación a proceso fue dictada el pasado 2 de mayo por un juez de control, quien determinó que existían elementos suficientes para investigar al alcalde por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores de edad.

Como medida cautelar, el juzgador ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que Jorge Armando Genaro Rubio permanece interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla mientras continúa el proceso penal en su contra.

CABILDO CERTIFICÓ LA AUSENCIA DEL ALCALDE DE TLALNEPANTLA

Entre los documentos valorados por los legisladores se incluyó un oficio remitido por la síndica municipal, Reina Lagos González, quien asumió temporalmente funciones de gobierno tras la certificación de la ausencia del presidente municipal por parte del Cabildo.

Asimismo, fue incorporada una comunicación oficial de la Fiscalía General del Estado de Morelos en la que se notificó formalmente que el 2 de mayo fue emitido el auto de vinculación a proceso contra el edil.

La comisión legislativa señaló que la situación jurídica del alcalde impacta directamente en la continuidad de la función pública y en la adecuada prestación de los servicios municipales.

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DETENCIÓN DE JORGE ARMANDO GENARO RUBIO OCURRIÓ EN ABRIL

De acuerdo con la investigación ministerial, Jorge Armando Genaro Rubio fue detenido el 25 de abril por elementos policiales en un predio ubicado a un costado de la carretera Yautepec-Tlayacapan.

La Fiscalía General del Estado informó que la detención ocurrió en flagrancia, presuntamente cuando agredía a un adolescente, hechos que derivaron en la integración y posterior judicialización de la carpeta de investigación.

Posteriormente, el caso fue presentado ante un juez de control, quien resolvió vincularlo a proceso por los delitos que actualmente se le imputan.

CONGRESO ARGUMENTA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA PARA EJERCER EL CARGO

En el dictamen aprobado se establece que no existe prueba alguna que desvirtúe que el alcalde se encuentra sujeto a un proceso penal por la posible comisión de un delito doloso.

“No se advierte prueba alguna que desvirtúe que el ciudadano Jorge Armando Genaro Rubio se encuentra sujeto a vinculación a proceso por la posible comisión de un delito doloso”, señala el documento legislativo.

La comisión concluyó además que la situación jurídica del funcionario genera una imposibilidad material y jurídica para el ejercicio de sus funciones, debido a las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Según el documento, esta circunstancia obliga al Congreso del Estado a ejercer sus atribuciones para garantizar el adecuado funcionamiento institucional del Ayuntamiento de Tlalnepantla, así como la continuidad de la administración municipal.

Los legisladores señalaron que la medida busca preservar los principios de legalidad, eficacia y gobernabilidad dentro del municipio.

DECRETO ENTRA EN VIGOR TRAS APROBACIÓN LEGISLATIVA

Tras la votación del Pleno, el Congreso emitió el decreto correspondiente.

El artículo único establece: “Se declara la suspensión definitiva en el cargo del ciudadano Jorge Armando Genaro Rubio, en su carácter de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos”.

La resolución entró en vigor a partir de su aprobación por el Congreso estatal y será remitida al Poder Ejecutivo para su publicación oficial.

Además, se instruyó notificar formalmente al Cabildo de Tlalnepantla para que proceda conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos respecto a la integración y funcionamiento del gobierno municipal.

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CONGRESO DIFUNDE RESOLUCIÓN EN REDES SOCIALES

Tras la aprobación del dictamen, el Congreso de Morelos difundió un mensaje en sus redes sociales institucionales para informar sobre la resolución.

“El Pleno del Congreso del Estado de Morelos aprobó la suspensión definitiva de Jorge Armando Genaro Rubio del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla”, informó el Poder Legislativo.

Asimismo, señaló que la determinación deriva de la imposibilidad material y jurídica para ejercer el cargo por la presunta comisión de un delito doloso.

El Congreso agregó que la resolución se encuentra sustentada en la Constitución Política del Estado de Morelos y en la legislación aplicable, con el propósito de garantizar la continuidad institucional y la gobernabilidad del municipio.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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