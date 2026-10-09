Consejera del INE denuncia amenazas tras polémica por acuerdos electorales revocados

La consejera sostuvo que las amenazas no forman parte de la crítica ni del debate público, sino que constituyen actos de intimidación. Añadió que, cuando estas conductas se relacionan con las decisiones de una autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, el asunto trasciende el ámbito personal.

“No hago pública esta situación para colocarme en una posición de víctima, sino porque existe una frontera que ninguna sociedad democrática puede permitir que se cruce”, afirmó Gómez durante su intervención.

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Gómez, denunció que recibió amenazas graves y directas contra su integridad física, las cuales también se han extendido a integrantes de su familia. La acusación se dio durante una sesión del Consejo General, en medio de las controversias por acuerdos electorales que impulsó y que recientemente fueron revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ).

GUADALUPE TADDEI PIDE SOLIDARIDAD DE LOS PARTIDOS CON FRIDA GÓMEZ

Después de la intervención de Gómez, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, cuestionó que los representantes de los partidos políticos no se hubieran pronunciado en respaldo de la funcionaria electoral.

Taddei les pidió expresar su solidaridad durante las siguientes intervenciones y señaló que ninguna consejería del instituto debe estar sometida a presiones.

Tras el exhorto, los representantes partidistas manifestaron su respaldo a Gómez. Sin embargo, algunos representantes de la oposición recordaron antecedentes de denuncias y señalamientos relacionados con presiones hacia integrantes del Consejo General.

Entre ellos mencionaron la denuncia presentada en diciembre de 2021 por el entonces diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) contra seis consejeros que habían votado a favor de posponer la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar falta de recursos.

El representante de Movimiento Ciudadano también recordó una denuncia promovida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contra tres consejeros actuales, luego de que se le ordenara retirar videos de propaganda en los que calificaba a Morena como “narcopartido” y a sus militantes como “narcopolíticos”.

TEPJF REVOCÓ ACUERDOS ELECTORALES IMPULSADOS POR GÓMEZ

La denuncia de Frida Gómez ocurre después de varias semanas de controversias por decisiones que promovió ante el Consejo General del INE y que fueron invalidadas por la Sala Superior del TEPJF.

Entre los acuerdos revocados se encuentra uno relacionado con el tratamiento de las llamadas boletas “planchadas”, es decir, aquellas que no presentan dobleces, así como otro que eliminaba la verificación del INE para garantizar que las personas acreditadas como observadoras electorales no fueran funcionarios públicos ni operadores de programas sociales, incluidos los llamados servidores de la nación.

Los acuerdos fueron aprobados por un grupo de consejeros afines a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, e impugnados por partidos de oposición. De acuerdo con la información proporcionada, Morena y sus aliados no promovieron esas impugnaciones.

Al resolver los recursos, la Sala Superior del TEPJF retomó argumentos planteados por los partidos y por algunos integrantes del propio Consejo General para invalidar las medidas.

FRIDA GÓMEZ DEFIENDE SU PROPUESTA SOBRE LAS BOLETAS “PLANCHADAS”

Durante la sesión en la que denunció las amenazas, Gómez también defendió el acuerdo que presentó sobre las boletas sin dobleces y sostuvo que el planteamiento original fue distorsionado.

La consejera explicó que su propuesta buscaba atender lo que consideró una falta de certeza derivada de la ausencia de legislación específica por parte de los partidos políticos.

Según su explicación, la iniciativa planteaba que las boletas “planchadas” fueran remitidas a los consejos distritales para que esas instancias determinaran el procedimiento correspondiente.