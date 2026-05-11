Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquea 5 carreteras para denunciar inseguridad

El 11 de mayo se reportó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) organizó una protesta en cinco carreteras de Michoacán para exigir efectividad en contra del crimen organizado. Los integrantes del CSIM han denunciado la irrupción de grupos criminales en sus regiones, las cuales terminan violentando o exiliando a miembros de las comunidades indígenas.

Desde las 10 de la mañana, los integrantes del CSIM utilizaron vehículos, troncos y señalamientos viales para bloquear carreteras Zacapu-Chilchota, Cherán-Zamora, Paracho-Uruapan y en la Pátzcuaro-Uruapan, así como en la autopista Siglo XXI, aproximadamente a la altura de la caseta de peaje de Zirahuén. Dentro de las denuncias, el CSIM responsabilizó al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por cualquier represalia violenta que las comunidades indígenas en la región reciban, tras la protesta. Han protestado que elementos de la policía municipal de Chilchota agredieron con armas de fuego a indígenas en la región. Solicitan intervención del gobierno federal en el caso.

En esta última se reportó que fueron desplegados policías antimotines del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP). Aunque no se reportaron casos de violencia en el enfrentamiento, se registró que las autoridades lograron rehabilitar la vialidad hacia las regiones de Tierra Caliente y Costa de Michoacán. La CSIM conforma a un aproximado de 50 pueblos indígenas, con origen purépecha, nahua, mazahua y otomí. En su protesta, se destacó el incidente de violencia en Acachuén, municipio de Chilchota. Se detalló que personas armadas libraron un enfrentamiento contra elementos de la policía comunal. Tras el incidente, murieron 2 residentes indígenas de la tercera edad.

En un reporte de Reforma, se describió que la misma situación de inseguridad en comunidades indígenas ocurre en el estado de Guerrero. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el crimen organizado ha utilizado drones para bombardear sus comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozocan, todas pertenecientes al municipio de Chilapa. Esto ha causado un desplazamiento, que según el Consejo, ha sido omiso por el gobierno federal y estatal.

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