Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquea 5 carreteras para denunciar inseguridad

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    Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquea 5 carreteras para denunciar inseguridad
    Durante bloqueos, la CSIM denunció presencia de grupos armados acechando a sus comunidades Vanguardia

Los integrantes de la CSIM denunciaron la presencia de grupos armados violentando a sus comunidades; exigen intervención federal

El 11 de mayo se reportó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) organizó una protesta en cinco carreteras de Michoacán para exigir efectividad en contra del crimen organizado.

Los integrantes del CSIM han denunciado la irrupción de grupos criminales en sus regiones, las cuales terminan violentando o exiliando a miembros de las comunidades indígenas.

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Desde las 10 de la mañana, los integrantes del CSIM utilizaron vehículos, troncos y señalamientos viales para bloquear carreteras Zacapu-Chilchota, Cherán-Zamora, Paracho-Uruapan y en la Pátzcuaro-Uruapan, así como en la autopista Siglo XXI, aproximadamente a la altura de la caseta de peaje de Zirahuén.

Dentro de las denuncias, el CSIM responsabilizó al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por cualquier represalia violenta que las comunidades indígenas en la región reciban, tras la protesta. Han protestado que elementos de la policía municipal de Chilchota agredieron con armas de fuego a indígenas en la región. Solicitan intervención del gobierno federal en el caso.

En esta última se reportó que fueron desplegados policías antimotines del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP). Aunque no se reportaron casos de violencia en el enfrentamiento, se registró que las autoridades lograron rehabilitar la vialidad hacia las regiones de Tierra Caliente y Costa de Michoacán.

La CSIM conforma a un aproximado de 50 pueblos indígenas, con origen purépecha, nahua, mazahua y otomí. En su protesta, se destacó el incidente de violencia en Acachuén, municipio de Chilchota. Se detalló que personas armadas libraron un enfrentamiento contra elementos de la policía comunal. Tras el incidente, murieron 2 residentes indígenas de la tercera edad.

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En un reporte de Reforma, se describió que la misma situación de inseguridad en comunidades indígenas ocurre en el estado de Guerrero. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el crimen organizado ha utilizado drones para bombardear sus comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozocan, todas pertenecientes al municipio de Chilapa. Esto ha causado un desplazamiento, que según el Consejo, ha sido omiso por el gobierno federal y estatal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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