Organizaciones feministas exigen justicia por feminicidio de menor de edad maya

El 30 de marzo se reportó que organizaciones, por el derecho de mujeres indígenas, han exigido justicia por el feminicidio de la menor de edad, Genesis, quien fue asesinada en Itzincab, Yucatán.

El caso de la menor de edad, de origen maya, es considerado como el primer feminicidio del estado en el 2026. Ocurrió el 23 de marzo. Hasta el momento, el único detenido y vinculado al feminicidio fue el padrastro de Genesis, quien fue identificado como Alan L. M. S.

Casa Colibrí, centro cultural y de derechos humanos, informó que la menor de edad fue llevada a un hospital después de haber fallecido. La autopsia determinó que la causa de muerte fue trauma abdominal cerrado.

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En la difusión del caso, al igual que en la exigencia de justicia, se unió la Asamblea Independiente de Mujeres “U muuk’il u t’aan ko’olelo’ob”. En su comunicado, exigieron que las autoridades atiendan los casos de violencia física y sexual que las mujeres de comunidades mayas viven.

‘La dolorosa muerte que la niña Génesis recibió nos lleva a exigirle a las autoridades prioricen el interés superior de las niñeces y se apeguen al marco normativo internacional, nacional, estatal y local sobre los derechos que existen’ redactaron en su comunicado.

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La organización también exigió a las autoridades garantizar sitios para el cuidado de los hijos de mujeres trabajadoras y que haya reparación del daño de las víctimas en los casos de feminicidio.

‘Hoy la pequeña niña Génesis no está más con nosotras y aunque no nos corresponde le pedimos perdón. En memoria de ella, como Asamblea alzamos la voz por las muchas otras niñas y adolescentes que pudieran estar atravesando situaciones de violencia en sus hogares y comunidades’ informó la organización.