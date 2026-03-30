Organizaciones feministas exigen justicia por feminicidio de menor de edad maya

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México
/ 30 marzo 2026
    Organizaciones feministas exigen justicia por feminicidio de menor de edad maya
    Asamblea Independiente de Mujeres “U muuk’il u t’aan ko’olelo’ob” exige justicia por caso de Genesis Cuarto oscuro | Graciela López Herrera

Activistas exigen mayor prioridad de las autoridades para casos de violencia física y sexual en comunidades indígenas

El 30 de marzo se reportó que organizaciones, por el derecho de mujeres indígenas, han exigido justicia por el feminicidio de la menor de edad, Genesis, quien fue asesinada en Itzincab, Yucatán.

El caso de la menor de edad, de origen maya, es considerado como el primer feminicidio del estado en el 2026. Ocurrió el 23 de marzo. Hasta el momento, el único detenido y vinculado al feminicidio fue el padrastro de Genesis, quien fue identificado como Alan L. M. S.

Casa Colibrí, centro cultural y de derechos humanos, informó que la menor de edad fue llevada a un hospital después de haber fallecido. La autopsia determinó que la causa de muerte fue trauma abdominal cerrado.

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En la difusión del caso, al igual que en la exigencia de justicia, se unió la Asamblea Independiente de Mujeres “U muuk’il u t’aan ko’olelo’ob”. En su comunicado, exigieron que las autoridades atiendan los casos de violencia física y sexual que las mujeres de comunidades mayas viven.

La dolorosa muerte que la niña Génesis recibió nos lleva a exigirle a las autoridades prioricen el interés superior de las niñeces y se apeguen al marco normativo internacional, nacional, estatal y local sobre los derechos que existen’ redactaron en su comunicado.

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La organización también exigió a las autoridades garantizar sitios para el cuidado de los hijos de mujeres trabajadoras y que haya reparación del daño de las víctimas en los casos de feminicidio.

Hoy la pequeña niña Génesis no está más con nosotras y aunque no nos corresponde le pedimos perdón. En memoria de ella, como Asamblea alzamos la voz por las muchas otras niñas y adolescentes que pudieran estar atravesando situaciones de violencia en sus hogares y comunidades’ informó la organización.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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