Considera Sheinbaum a Roberto Lazzeri como relevo para la embajada en EU

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México
/ 23 abril 2026
    Considera Sheinbaum a Roberto Lazzeri como relevo para la embajada en EU
    Lazzeri sería clave, ya que participa activamente en las mesas de diálogo comercial de alto nivel. ESPECIAL

Sheinbaum piensa en Roberto Lazzeri como relevo en la Embajada de EU; buscando fortalecer la postura mexicana ante la próxima revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum considera al director de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Roberto Lazzeri, como un posible relevo en la Embajada de México en Estados Unidos, de acuerdo con Bloomberg.

Este cambio representaría el segundo ajuste importante de personal en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), antes de las cruciales negociaciones comerciales con Estados Unidos, según fuentes con conocimiento del asunto.

Según Bloomberg, la presidenta Sheinbaum tiene en la mira a Lazzeri para suceder al actual embajador, Esteban Moctezuma, según las mismas fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato sin autorización para hablar públicamente. De ser elegido, su nombramiento requeriría la confirmación del Senado. Moctezuma ocupa el cargo desde 2021, cuando fue designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enfrentaria-mexico-perdida-de-174-mmdd-en-inversion-real-durante-2025-GB20213173

De concretarse el cambio, según Bloomberg, Lazzeri enfrentaría la crucial revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creciente preocupación por la seguridad de los inmigrantes mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y los incesantes llamados del presidente Donald Trump para que el país intensifique sus esfuerzos contra los cárteles de la droga.

Desde agosto, Lazzeri se desempeña como director general de Nafin y Bancomext, dos de los bancos de desarrollo más grandes de México. Economista y abogado, Lazzeri fue jefe de gabinete del exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante el gobierno de López Obrador, y al inicio de la administración de Sheinbaum, cargo que le valió reconocimiento en los círculos financieros.

En los últimos días, el director de los bancos se involucró en conversaciones relacionadas con el comercio. Participó el lunes en una reunión entre el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en México, y altos funcionarios mexicanos, entre ellos Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, según una foto de la reunión compartida por la presidenta en X.

Sheinbaum ya había realizado cambios al frente de la SRE a principios de este mes, cuando nombró a Roberto Velasco como su titular, tras la renuncia de su predecesor, Juan Ramón de la Fuente, por motivos de salud.

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