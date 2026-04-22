¡A la vuelta de la esquina! Lo que hay que saber sobre la Met Gala 2026

Se acerca una de las fechas que, año con año, se convierte en tendencia en redes sociales: un evento que celebra a la comunidad musical, actoral y de celebridades de Hollywood. Se trata de la Met Gala. Este año no será la excepción con la celebración del evento organizado por Vogue, que para esta edición contará con figuras como Nicole Kidman, Beyoncé y Venus Williams, bajo la dirección de Anna Wintour. Los amantes de la moda ya lo sabían: “La moda es arte”. Pero ¿Cómo interpretarán los invitados de la Met Gala ese código de vestimenta en la extravagancia de este año?

ES TODO ‘UN TEMA’ El tema del año pasado, “Tailored For You” (“Hecho a tu medida”), dio lugar a muchos trajes destacados; el de este año promete producir atuendos verdaderamente llamativos cuando los invitados suban los famosos escalones alfombrados. Como siempre, el código de vestimenta se inspira en la exposición de primavera del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. “Costume Art” (“Arte del vestuario”) emparejará unos 200 objetos de arte con 200 prendas para destacar la conexión entre la moda y el arte a través de los siglos.

Estas son algunas claves a medida que se acerca la noche más importante de la moda, comenzando por que la ceremonia se celebrará el 4 de mayo, como es tradición, el primer lunes del mes. Aunque desde fuera parece una fiesta, la gala es en realidad un evento de recaudación de fondos para el Instituto del Vestido, el único departamento del Met que se autofinancia, y su impacto es enorme. El año pasado, la velada recaudó una cifra récord de más de 31 millones de dólares.

LOS ORGANIZADORES DE ESTE AÑO Nada menos que Beyoncé, una invitada habitual de la gala, funge como copresidenta, acompañada por Nicole Kidman, la tenista Venus Williams y quien dirige todo, Anna Wintour, de Vogue. También hay un “comité anfitrión” presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la cineasta Zoë Kravitz, e integrado por nombres que van desde Lisa, Sabrina Carpenter y Teyana Taylor hasta Lena Dunham y Misty Copeland.

DESDE ADENTRO Después de la alfombra, los invitados entran al museo, se registran (¡y les colocan pegatinas sobre las cámaras de sus teléfonos!) y pasan junto a un enorme arreglo floral en el vestíbulo. A menudo hay una orquesta tocando. Tras la recepción, los asistentes se dirigen a los cócteles o a la exposición, para después pasar a la cena. Para el plato principal, la mayoría de los invitados que llegan tarde ya han aparecido, aunque algunos incluso esperan hasta el postre.

LÍOS, CHISMES Y DESAIRES Un comunicado de prensa del Met en febrero señaló: “La exposición y el evento benéfico son posibles gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos”. Aunque no se ha revelado la cantidad de su aportación como patrocinadores principales y presidentes honorarios, su participación ha generado controversia. La protesta ha venido de un grupo activista llamado Everyone Hates Elon, que publicó un video en Instagram mostrando intervenciones en vitrinas del metro con mensajes contra los multimillonarios.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumió el cargo con una plataforma centrada en la asequibilidad, comentó al medio local Hell Gate que no asistirá. Además de dar a la moda un espacio de exhibición más amplio, la nueva disposición permitirá que los invitados puedan desplazarse fácilmente entre la muestra y la cena en el Templo de Dendur. También evitará las largas filas en otras zonas del museo una vez que la exposición abra al público el 10 de mayo.