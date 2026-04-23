Enfrentaría México pérdida de 17.4 mmdd en inversión real durante 2025

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México
/ 23 abril 2026
    Enfrentaría México pérdida de 17.4 mmdd en inversión real durante 2025
    Un análisis de Oxford Economics para la CCI advierte que, de persistir este escenario adverso en 2026, el impacto para México podría profundizarse hasta una caída del 10.8% en la inversión real. ARCHIVO

La incertidumbre política frenaría la inversión en México durante 2025. Oxford Economics advierte que el impacto podría duplicarse bajo un escenario adverso

Debido a la incertidumbre en materia de política global, que se enfatizó con los aranceles estadounidenses del “Día de la Liberación”, México pudo haber dejado de percibir 17.4 mil millones de dólares de inversión empresarial, de acuerdo con un análisis realizado por Oxford Economics para la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

El informe titulado “El costo de la incertidumbre política para la inversión” evaluó a nueve países y a un grupo de cuatro de la Unión Europea para formar las diez economías que aportan el 70 por ciento del Producto Interno Bruto mundial; México destacó como uno de los más afectados por inversión que no se concretó o se retrasó.

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Esas economías son México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, China, India, Reino Unido, Corea del Sur y UE-4 (Alemania, Francia, Italia y España), miembros del G-20, que por la incertidumbre en materia de política económica dejaron de recibir el equivalente a alrededor de 200 mil millones de dólares en inversión empresarial global en 2025, de acuerdo con el informe.

La inversión en toda la muestra de economías analizadas se incrementó solo un 0.4 por ciento en 2025, pero de no haber sido por la incertidumbre, probablemente habría crecido a un ritmo cuatro veces superior, describió Oxford Economics.

El análisis señaló que, en términos porcentuales, Canadá y México fueron los más afectados, con una inversión estimada un 6.8 por ciento y un 5.3 por ciento inferior a la prevista, respectivamente. Mientras que, si bien EU registró la mayor pérdida en términos nominales (74 mil millones de dólares), el auge de la inversión impulsado por la IA enmascaró en parte el lastre.

Para 2026, el análisis proyecta que, en un escenario adverso, el costo de la incertidumbre económica podría casi duplicarse, con una pérdida o retraso de aproximadamente 380 mil millones de dólares en términos nominales en las 10 economías.

“México enfrentaría un fuerte impacto en la inversión bajo el escenario adverso, lo que refleja la inusual sensibilidad de su economía a la incertidumbre y su profunda exposición a las perturbaciones comerciales y de flujos de capital de Estados Unidos. México enfrenta, con diferencia, el mayor impacto estimado bajo el escenario adverso, con una caída de la inversión real del 10.8 por ciento, equivalente a una pérdida o retraso de 30.2 mil millones de dólares en inversión”.

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Pero bajo un escenario favorable, con una reducción significativa de la incertidumbre política a partir del segundo trimestre de 2026, la inversión real empresarial aumentaría en esas 10 economías un promedio del 1.8 por ciento, equivalente a unos 252 mil millones de dólares. Y México sería el mayor beneficiario en términos porcentuales, con un aumento estimado del 7.6 por ciento en la inversión real, o 21 mil 300 millones de dólares, proyectó Oxford Economics.

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