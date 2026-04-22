Las noticias más importantes del 22 de abril en México

CLIMA

➔ Ingresa nuevo Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas: FGR desmantela red de huachicol tras incautar 10 millones de litros de diésel; esquema operaba en varios estados con empresas fachada

➔ Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la posible intervención de agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua es un hecho grave que debe esclarecerse conforme a la ley

➔ Operativo deshace red de huachicoleo en Hidalgo, el Edomex y la CDMX: Ulises Lara y Omar García Harfuch informan sobre la desmantelación de una de las mayores redes de huachicoleo de hidrocarburos en México, vinculando tráfico en Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Edomex y la CDMX

➔ Vinculan a proceso a Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe: La FGJCDMX logró obtener la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de la joven de 21 años

➔ Diputados aprueban reforma secundaria a Ley Federal del Trabajo para jornada laboral de 40 horas: Las leyes secundarias fueron avalada por unanimidad de 441 favor por parte de todos los grupos parlamentarios

MUNDO

➔ Trump dice que el viernes se podrían retomar las negociaciones con Irán: No obstante, aseguró que Estados Unidos está preparado para enfrentar nuevos ataques en caso de no llegarse a un acuerdo

➔ México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU: Afirma vocera de la Casa Blanca que el presidente de EU espera que el Gobierno de México muestre empatía por la muerte de los efectivos estadounidenses en Chihuahua

➔ Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘un poco de empatía’ por agentes de EU fallecidos en México: La portavoz defendió que Trump está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico” en México

COAHUILA

➔ Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila: Gobernador confirmó investigaciones contra notarios por posibles irregularidades

➔ El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez: Gobernador plantea proyecto en cuencas de Sabinas y Burgos como alternativa tras crisis de AHMSA

➔ Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila: El evento lleva el lema “Leer es de Gigantes” y tendrá como eje fútbol, arte y literatura

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ NFL Draft 2026: fecha, horario, dónde ver y los mexicanos que buscan hacer historia: El Draft arranca este jueves en Pittsburgh con 257 selecciones repartidas en siete rondas; el evento tendrá un seguimiento especial para varios prospectos con raíces mexicanas, entre ellos Jesús Gómez, Diego Pavia, Jacob Rodríguez y Taurean York

➔ Fallece la actriz y directora de telenovelas Karina Duprez; fue hija de la también actriz coahuilense Magda Guzmán: Fallece Karina Duprez a los 79 años, actriz y directora con más de cinco décadas en televisión, teatro y cine en México.

➔ ¡Otra vez! Denuncia Luisito Comunica que fue estafado para concierto de The Weeknd: El youtuber aseguró que le robaron 22 mil 500 pesos al comprar boletos para el show del canadiense

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

➔ Afores 2026... ¿Puedo retirar mi dinero en caso de emergencia o desempleo?: Retiros por desempleo en Afores marcan récord en 2026. Crece uso ante desempleo y volatilidad; afecta pensiones futuras