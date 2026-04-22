Las noticias más importantes del 22 de abril en México

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/ 22 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 22 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Ingresa nuevo Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas: FGR desmantela red de huachicol tras incautar 10 millones de litros de diésel; esquema operaba en varios estados con empresas fachada

Gobierno Federal no tenía conocimiento de que agentes de la CIA participaban en operativo en Chihuahua: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la posible intervención de agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua es un hecho grave que debe esclarecerse conforme a la ley

Operativo deshace red de huachicoleo en Hidalgo, el Edomex y la CDMX: Ulises Lara y Omar García Harfuch informan sobre la desmantelación de una de las mayores redes de huachicoleo de hidrocarburos en México, vinculando tráfico en Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Edomex y la CDMX

Vinculan a proceso a Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe: La FGJCDMX logró obtener la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de la joven de 21 años

Diputados aprueban reforma secundaria a Ley Federal del Trabajo para jornada laboral de 40 horas: Las leyes secundarias fueron avalada por unanimidad de 441 favor por parte de todos los grupos parlamentarios

MUNDO

Trump dice que el viernes se podrían retomar las negociaciones con Irán: No obstante, aseguró que Estados Unidos está preparado para enfrentar nuevos ataques en caso de no llegarse a un acuerdo

México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU: Afirma vocera de la Casa Blanca que el presidente de EU espera que el Gobierno de México muestre empatía por la muerte de los efectivos estadounidenses en Chihuahua

Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘un poco de empatía’ por agentes de EU fallecidos en México: La portavoz defendió que Trump está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico” en México

COAHUILA

Sentencia Manolo Jiménez: habrá mano dura contra notarios corruptos en Coahuila: Gobernador confirmó investigaciones contra notarios por posibles irregularidades

El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez: Gobernador plantea proyecto en cuencas de Sabinas y Burgos como alternativa tras crisis de AHMSA

Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila: El evento lleva el lema “Leer es de Gigantes” y tendrá como eje fútbol, arte y literatura

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

NFL Draft 2026: fecha, horario, dónde ver y los mexicanos que buscan hacer historia: El Draft arranca este jueves en Pittsburgh con 257 selecciones repartidas en siete rondas; el evento tendrá un seguimiento especial para varios prospectos con raíces mexicanas, entre ellos Jesús Gómez, Diego Pavia, Jacob Rodríguez y Taurean York

Fallece la actriz y directora de telenovelas Karina Duprez; fue hija de la también actriz coahuilense Magda Guzmán: Fallece Karina Duprez a los 79 años, actriz y directora con más de cinco décadas en televisión, teatro y cine en México.

¡Otra vez! Denuncia Luisito Comunica que fue estafado para concierto de The Weeknd: El youtuber aseguró que le robaron 22 mil 500 pesos al comprar boletos para el show del canadiense

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

Afores 2026... ¿Puedo retirar mi dinero en caso de emergencia o desempleo?: Retiros por desempleo en Afores marcan récord en 2026. Crece uso ante desempleo y volatilidad; afecta pensiones futuras

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
FGR desmantela red de contrabando de combustible; detectan esquema multimodal y operaciones por más de 23 mil mdp

FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas
Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús ‘N’, el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la Ciudad de México.

Vinculan a proceso a Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe
El funcionario dijo que agentes de EU nunca han participado en un operativo del Gabinete de Seguridad federal.

Niega Harfuch participación de agentes de EU en operativos en México

Omar García Harfuch y Ulises Lara, en conferencia de prensa este medio día en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hablaron sobre diversos temas de seguridad en el país.

Operativo deshace red de huachicoleo en Hidalgo, el Edomex y la CDMX
Un abismo de desconfianza: el incierto camino hacia un nuevo acuerdo nuclear bajo la sombra de la administración Trump.

¿Irán puede confiar en Trump? Las dudas dificultan las negociaciones de paz
Estados Unidos destacó la cooperación que ha mostrado México en materia de seguridad.

México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” respecto a la muerte de los dos agentes estadounidenses.

Casa Blanca pide a Sheinbaum ‘un poco de empatía’ por agentes de EU fallecidos en México
Daniel Pérez Rojas, miembro de los Zetas, se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de EU

Daniel Pérez, miembro de los Zetas, se declara culpable en los Estados Unidos