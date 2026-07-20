Anuncia Sheinbaum foros para la regulación de plataformas digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que se realizarán foros para crear una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes, la cual será entregada al Congreso de la Unión para de esta forma proteger a las infancias y las juventudes, aseguró. “Nosotros no queremos que esta sea una idea del Gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir provoca efectos en el sueño”, señaló.

“Entonces que se traduzca en algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las mamás y los papás sepan qué impactos tiene que su hijo vea ocho horas al día un dispositivo tecnológico, (...) No se trata de regular por regular, sino que más bien entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”, puntualizó.

REGULACIONES EN MÉXICO La mandataria destacó a su vez que, en México, en 16 estados ya se implementan regulaciones como la prohibición del uso de celulares en las escuelas, mientras que con la implementación de los foros se buscará el uso racional de la tecnología.

Sheinbaum agregó que los lunes del siguiente mes, la conferencia matutina estará dedicada a informar sobre las evidencias científicas y la opinión de distintos sectores acerca del uso de las tecnologías. 90% DE ADOLESCENTES SON USUARIOS DE INTERNET Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que más del 70 por ciento de la población de 6 años o más es usuario de internet, cifra que en adolescentes incrementa al 90 por ciento. Además de que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen el grupo más conectado del planeta; por ello, el funcionario federal destacó que el uso de tecnología, dispositivos digitales y redes sociales es un debate de alcance mundial.

La idea de los foros regionales es hablar del uso de las tecnologías en la enseñanza y su impacto en la salud mental, incluyendo las opiniones de madres, padres, tutores, familias, directivos y maestros para plantear una iniciativa de regulación por el presente y porvenir educativo en México, indicó Delgado. FECHAS DE LOS FOROS REGIONALES Con estos foros se toma en cuenta a todas las instituciones de Educación Superior para abordar el tema desde todas las áreas disciplinarias, informó el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí. Los foros regionales se realizarán el 19 de agosto de 2026 en la región Noreste (Nuevo León), el 3 de septiembre de 2026 en el Sur-sureste (Chiapas) y el 17 de septiembre de 2026 en el Centro-sur (Guerrero).

Estas actividades se suman a las charlas que previamente la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades de educación superior han desarrollado en la región metropolitana, el Noroeste en Baja California Sur y el Centro-Occidente en Jalisco.