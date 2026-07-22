Construirá IMSS en Nuevo León obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años

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    Construirá IMSS en Nuevo León obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años
    El Instituto Mexicano del Seguro Social construirá la obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años, en Santa Catarina, Nuevo León, donde edificará el Nuevo Hospital Regional. IMSS
    Construirá IMSS en Nuevo León obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años
    El Instituto Mexicano del Seguro Social construirá la obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años, en Santa Catarina, Nuevo León, donde edificará el Nuevo Hospital Regional. IMSS NUEVO LEÓN
    Construirá IMSS en Nuevo León obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años
    El Instituto Mexicano del Seguro Social construirá la obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años, en Santa Catarina, Nuevo León, donde edificará el Nuevo Hospital Regional. IMSS
    Construirá IMSS en Nuevo León obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años
    El Instituto Mexicano del Seguro Social construirá la obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años, en Santa Catarina, Nuevo León, donde edificará el Nuevo Hospital Regional. IMSS

La obra estará en el ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León y atenderá a 299 mil 400 derechohabientes

MONTERREY, NL.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá la obra hospitalaria más grande de los últimos 10 años, en Santa Catarina, Nuevo León, donde edificará el Nuevo Hospital Regional (HGR).

El propio director general del IMSS, Zoé Robledo, informó lo anterior durante la conferencia de prensa que encabeza en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-avanza-en-la-construccion-de-21-hospitales-y-con-la-proxima-apertura-de-10-unidades-que-fortaleceran-la-atencion-medica-IH22345397

El funcionario precisó que el nuevo hospital beneficiará a 299 mil 400 derechohabientes del poniente de Nuevo León, a través de una capacidad instalada de 553 camas.260 censables y 293 no censables, entre las que se incluyen 40 de urgencias y 20 de terapia intensiva.

“Contará con 39 especialidades médicas y quirúrgicas, así como ocho quirófanos y tococirugía, ocho sillones de quimioterapia, 30 máquinas de hemodiálisis, un tomógrafo y un resonador magnético, entre muchos otros”, precisó el funcionario federal.

Indicó que era un hospital que había proyectado el IMSS para hacerlo como APP; sin embargo, se canceló desde el 2019.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/imss-fortalece-diagnosticos-con-nuevo-resonador-en-la-umae-71-de-torreon-ND22038014

“No había nada, había un terreno, y nos movimos a Santa Catarina, después de una búsqueda más grande de este terreno”, afirmó.

Indicó que ahora el proyecto lo están construyendo los ingenieros militares.

Expuso que el de Santa Catarina forma parte de los 47 hospitales que el IMSS pondrá en operación durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de los cuales siete ya se encuentran concluidos y 24 están en construcción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/zoe-robledo-presenta-como-seran-los-nuevos-hospitales-del-imss-en-saltillo-matamoros-y-san-buenaventura-FC22315374

DERECHOHABIENTES DE NUEVO LEÓN

A pesar de lo magno de la obra, en este caso no atenderá a derechohabientes de otras entidades como es el caso de Coahuila.

Voceros del IMSS en Nuevo León confirmaron que se trata de un proyecto que solamente atenderá a pacientes de Nuevo León y la cobertura será principalmente de la zona poniente del estado.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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