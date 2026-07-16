‘Foulea’ turbosina al turismo durante el Mundial en México

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    ‘Foulea’ turbosina al turismo durante el Mundial en México
    Pese a los esfuerzos para atraer turistas internacionales, el flujo fue inferior a lo considerado. Cuartoscuro

Pese a la expectativa, las cifras de pasajeros no reportó un incremento, incluso hubo disminuciones en algunas sedes

CDMX.- La promesa de que millones de turistas llegarían al país atraídos por la Copa Mundial de Futbol se incumplió en los principales aeropuertos del país, cuyo tráfico nacional se redujo.

Las aerolíneas siguen afectadas por el precio de la turbosina, por lo que han tenido que ajustar sus operaciones y privilegiar rutas más rentables y no necesariamente las relacionadas a las tres sedes de la justa deportiva: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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En junio, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó el tránsito de 3.5 millones de usuarios, 2.2% menos que en el mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales cayeron 4.5%, mientras los internacionales aumentaron sólo 1.5%.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey incrementó sólo 0.3% su volumen de pasajeros, con 1.3 millones de personas. Los nacionales disminuyeron 1.6%, pero los internacionales crecieron 10.3%.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró un aumento de 6% en el tráfico total de pasajeros, con 1.5 millones de personas recibidas. Los nacionales aumentaron 3.4% y los internacionales avanzaron 11.5%.

Fabricio Cojuc, analista independiente del sector aéreo, dijo que las proyecciones iniciales en torno al flujo incremental de viajeros aéreos por diversas autoridades y organismos, relacionadas con las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial de Futbol, fueron “demasiado alegres” y sustentadas más en buenos deseos que en estimaciones fundamentadas.

En su opinión, el mercado aéreo mexicano ha experimentado en los últimos meses un crecimiento interanual modesto, con tasas cercanas a 0% al cierre del primer semestre y la actividad del Mundial por sí sola fue insuficiente para alterar esta tendencia.

“Las aerolíneas, en general, recortaron sus vuelos, derivado del disparo en el precio de la turbosina y de un entorno económico frágil. Al haber menor oferta se agrega un elemento adicional de freno a la demanda”, explicó.

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La Secretaría de Turismo estimó la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales por el Mundial, los cuales podrían conectar desde las ciudades sede a otros destinos como Puerto Vallarta, Cancún o Los Cabos, pero no ocurrió.

De acuerdo con estimaciones, la oferta de vuelos nacionales en el AICM, Cancún, Monterrey y Guadalajara disminuyó en junio, sólo aumentaron las internacionales, excepto en Cancún.

TARIFAS AÉREAS

El factor tarifario, agregó, afectó el tráfico de viajeros nacionales.

“Las aerolíneas apostaron por generar ingresos capitalizando precios altos en vez de volumen. Y los pasajeros más sensibles al precio resintieron el encarecimiento de los boletos”, detalló Cojuc.

$!El tráfico aéreo no tuvo una variación profunda, a pesar del torneo internacional que se jugó en el país.
El tráfico aéreo no tuvo una variación profunda, a pesar del torneo internacional que se jugó en el país. Cuartoscuro

En junio, Aeroméxico transportó 1.8 millones de usuarios, 9% menos que en el mismo mes de 2025. Los nacionales cayeron 13% y los internacionales bajaron 1.4%.

La aerolínea informó que, durante el segundo trimestre, el gasto total en combustible ascendió a 493.8 millones de dólares, un alza de 80% respecto al año anterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mas-de-cuatro-millones-de-turistas-visitaron-la-cdmx-durante-el-mundial-frausto-CG22173357

“A pesar de la fuerte presión generada por el incremento en los precios del combustible y de los cambios en la demanda durante junio asociados con la Copa Mundial, nuestros resultados estuvieron en línea con la guía que compartimos para el trimestre, aun cuando enfrentamos un impacto adicional por precios del combustible de casi 30 millones de dólares”, indicó Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, en su reporte trimestral.

Viva Aerobus transportó a 2.4 millones de pasajeros en junio, 2.4% menos que hace un año. La aerolínea disminuyó 4.8% su oferta de asientos para vuelos nacionales y -1.2% en internacionales.

La compañía atribuyó un entorno macroeconómico “más moderado” y “mayores precios del combustible” para estos ajustes.

MEJOR EN CASA

Cojuc comentó que, al haber sido México sede, con una Selección Nacional participando exitosamente, se dio un fenómeno de “permanecer en casa” y posponer viajes no indispensables.

En el AICM, incluso, hubo una reducción de 9% en el número de pasajeros comparado con mayo.

Juan Antonio José, consultor aeronáutico, dijo que las personas que llenaron los estadios fueron, en su mayoría, locales.

“Sí llegaron turistas en el partido de Marruecos contra Países Bajos, en los de Japón y Corea, los colombianos, los ingleses, pero no los suficientes para incrementar los volúmenes en los aeropuertos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-turismo-internacional-en-mexico-crece-un-53-en-mayo-CG22061726

“Además, no noté un aumento de frecuencias en los vuelos o aviones más grandes. Llegaron vuelos charters [privados] donde llegaban los equipos a las sedes y volaban de un lugar a otro para jugar, pero no tantos turistas”, comentó.

Además, el precio de los boletos para los partidos hizo que al viajero mundialista le quedara poco dinero para otra cosa en las sedes.

“De Monterrey no se fueron a la huasteca potosina o a Guadalajara, menos a Cancún. Vieron el partido y se regresaron”, concluyó.

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