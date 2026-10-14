Consulta SNTSS 2026: Definirán aumento salarial para más de 476 mil empleados del IMSS

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    Consulta SNTSS 2026: Definirán aumento salarial para más de 476 mil empleados del IMSS
    CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2026.- Jubilados y trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un mitin frente a las oficinas del instituto al finalizar la megamarcha, donde varios trabajadores tomaron la palabra para expresar sus demandas y exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib

Con 100% de casillas abiertas, la jornada avanza en orden y las autoridades darán certeza al resultado.

Más de 476 mil trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acuden a las urnas este miércoles 14 de octubre para emitir su voto en la consulta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La votación busca validar o rechazar el convenio de incremento salarial para el periodo contractual 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-bienestar-garantiza-servicio-medico-en-hospital-pese-a-protestas-sindicales-FD24144199

La jornada transcurre en orden con el 100% de las casillas instaladas, según confirmaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las votaciones abrieron a las 7:30 horas en cerca de 670 puntos en todo el país y cerrarán oficialmente a las 21:00 horas.

¿DE CUÁNTO ES EL AUMENTO SALARIAL PROPUESTO PARA EL IMSS?

La propuesta sobre la mesa contempla un incremento global del 6.8% al 8.55% al sumar el sueldo directo y diversos rubros de prestaciones contractuales.

El desglose de la oferta negociada incluye los siguientes ajustes:

2.9% directo al sueldo tabular de la plantilla laboral.

3.9% de incremento en prestaciones, enfocado en apoyos generales.

1.75% destinado a Afores, un aporte extraordinario para el retiro de las nuevas generaciones de empleados.

De ser aprobada por la mayoría de los votantes, la mejora salarial entrará en vigor a partir del 16 de octubre de 2026.

$!Informe sobre la consulta del SNTSS
Informe sobre la consulta del SNTSS X

¿POR QUÉ ES CLAVE ESTA VOTACIÓN DEL SNTSS?

El proceso evita el riesgo de un paro laboral en los servicios del Seguro Social a nivel nacional. La dirigencia del sindicato y la directiva general del IMSS acordaron previamente esta oferta para frenar el emplazamiento a huelga.

Supervisores del Gobierno Federal dan seguimiento a la jornada para garantizar la transparencia, la certeza de los resultados y el derecho al voto libre y secreto exigido por la Ley Federal del Trabajo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/voto-x-voto-a-consulta-salarial-exigen-sindicalizados-del-imss-HD24141996

DEBATE ENTRE LA BASE TRABAJADORA

Un sector del personal exige mejores condiciones operativas más allá del ajuste salarial. Entre los reclamos principales destacan la falta de insumos médicos, el desabasto de medicamentos y el mantenimiento de las clínicas.

Grupos disidentes han llamado a votar en contra, al considerar que la propuesta no alcanza la meta inicial del 10% de aumento que solicitaban las asambleas. Los resultados definitivos serán computados y dados a conocer al término de la jornada.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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