Consulta SNTSS 2026: Definirán aumento salarial para más de 476 mil empleados del IMSS

Más de 476 mil trabajadores activos del I nstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acuden a las urnas este miércoles 14 de octubre para emitir su voto en la consulta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La votación busca validar o rechazar el convenio de incremento salarial para el periodo contractual 2026.

La jornada transcurre en orden con el 100% de las casillas instaladas, según confirmaron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las votaciones abrieron a las 7:30 horas en cerca de 670 puntos en todo el país y cerrarán oficialmente a las 21:00 horas.

¿DE CUÁNTO ES EL AUMENTO SALARIAL PROPUESTO PARA EL IMSS?

La propuesta sobre la mesa contempla un incremento global del 6.8% al 8.55% al sumar el sueldo directo y diversos rubros de prestaciones contractuales.

El desglose de la oferta negociada incluye los siguientes ajustes:

2.9% directo al sueldo tabular de la plantilla laboral.

3.9% de incremento en prestaciones, enfocado en apoyos generales.

1.75% destinado a Afores, un aporte extraordinario para el retiro de las nuevas generaciones de empleados.

De ser aprobada por la mayoría de los votantes, la mejora salarial entrará en vigor a partir del 16 de octubre de 2026.