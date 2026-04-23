$!Continúa búsqueda del último minero atrapado en derrumbe de la mina Santa Fe, en Sinaloa, a casi 30 días

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúan las labores para localizar al cuarto y último minero que permanece atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo. El 22 de abril, al cumplirse 28 días del incidente, la CNPC dio a conocer a través de sus redes sociales los avances de los trabajos en la zona, donde participan diversas dependencias federales. Hasta el momento, tres trabajadores han sido localizados, uno de ellos sin vida.

En un mensaje difundido desde el Puesto de Comando instalado en la mina, la dependencia señaló que las labores se mantienen con la participación de instancias como Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Comisión Federal de Electricidad, además de equipos especializados en sitio. Asimismo, indicaron que los trabajos se realizan de manera ininterrumpida, con el objetivo de consolidar condiciones que permitan avanzar en la zona afectada y orientar las acciones de búsqueda. La CNPC también informó que se mantiene comunicación constante con las familias de los trabajadores, a quienes se les brinda información y acompañamiento durante el proceso.

SE PRESENTAN DIFICULTADES EN LA ZONA DEL DERRUMBE El 21 de abril, durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que durante las labores se han encontrado restos del vehículo tipo razer en el que presuntamente se trasladaba uno de los mineros atrapados, identificado como Isidro Beltrán. De acuerdo con el mandatario estatal, estos hallazgos han servido como referencia para orientar la búsqueda; sin embargo, explicó que las condiciones del sitio se han complicado debido a la acumulación de jales que ha obstruido los accesos dentro de la mina.

También indicó que, en el caso de los otros tres trabajadores localizados, el equipo de rescate siguió las indicaciones proporcionadas por sus compañeros sobre las actividades que realizaban al momento del derrumbe, lo que permitió ubicar sus posiciones. Rocha Moya aseguró que, pese a las dificultades, el operativo no será suspendido y continuará bajo condiciones de seguridad, con el objetivo de alcanzar el punto donde se presume podría encontrarse el último minero.

CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE Y RESCATE DE TRES MINEROS EN SINALOA El accidente en la mina Santa Fe ocurrió el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior de la instalación. En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio; 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados. El primer rescate se llevó a cabo el 29 de marzo a las 23:52 horas, cuando José Alejandro Cástulo Colín fue localizado por personal de emergencia y logró abordar una ambulancia por su propio pie, con apoyo del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

El segundo trabajador, Francisco Zapata Nájera, fue ubicado el 7 de abril a las 13:50 horas y rescatado al día siguiente, el 8 de abril a las 10:36 horas. Tras ser estabilizado en superficie por paramédicos, fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica especializada. Ese mismo 8 de abril fue encontrado sin vida el tercer minero, identificado como Abraham Aguilera Aguilera. Las autoridades continúan con la búsqueda de Leandro Isidoro Beltrán, quien permanece como el último trabajador no localizado tras el derrumbe.

Publicidad

Temas

Búsqueda mineros Minas

Localizaciones

Sinaloa

Organizaciones

CNPC

