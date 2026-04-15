‘Estaba en shock’: Ejército relata rescate de minero atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa

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/ 15 abril 2026
    ‘Estaba en shock’: Ejército relata rescate de minero atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa
    Señalan que el operativo se realizó con turnos continuos y coordinación interinstitucional, bajo un entorno inestable dentro de la mina. ESPECIAL
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El comandante del Batallón de Atención a Emergencias detalló que durante la extracción se priorizó estabilizar al trabajador

CULIACÁN, SIN.- El coronel de zapadores del Estado Mayor, Manuel Adolfo Sánchez Olascoaga, comandante del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército mexicano, afirmó que durante el rescate del minero Francisco Zapata Nájera se mantuvo vigilancia constante sobre su estado emocional, ante el riesgo de reacciones como pánico o histeria, luego de quedar atrapado tras el colapso en la mina Santa Fe, en Sinaloa.

El mando explicó que el personal buscó proteger al trabajador para evitar interferencias durante el proceso, hasta que se encontrara en condiciones de ser revisado y recibir atención médica inicial.

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“Durante todo el proceso que dura su extracción de la mina, tenemos que cuidarlo, precisamente por cualquier comportamiento psicológico que pudiera presentar, por ejemplo, pánico, histeria, porque estaba en shock... Entonces, procuramos que la mente no los traicione”, señaló en entrevista.

El coronel subrayó que la prioridad fue la integridad del minero y que no se le interrogó durante el rescate. “No se les va interrogando... La prioridad es ellos en ese momento y se le proporcionaron los primeros auxilios”, sostuvo.

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Sobre las condiciones del operativo, detalló que el equipo enfrentó fatiga, cansancio y desvelo por turnos continuos, además de pasar horas en la oscuridad dentro de un espacio que consideraron inestable tras el accidente.

“La inseguridad que en un momento dado se puede sentir, principalmente porque es un espacio oscuro, y sabemos que es inestable y que acaba de pasar un accidente... en el momento había derrumbes de las paredes de la cueva”, expuso el coronel al describir el entorno en el que trabajó el personal.

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Sánchez Olascoaga relató que, cuando localizaron a Zapata Nájera, éste les expresó que tenía fe y que quería ver a su familia, mientras se desarrollaban los procedimientos para su extracción.

El comandante afirmó que el personal quedó satisfecho con el resultado y atribuyó el rescate a la coordinación interinstitucional. Añadió que las Fuerzas Armadas apoyan a la población mediante el Plan DN-III-E y que las unidades especializadas intervienen cuando los cuerpos civiles de emergencia se ven rebasados.

“Atendemos las situaciones más complejas, obviamente, y necesitamos seguir trabajando en esto”, puntualizó.

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