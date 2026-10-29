Continuaremos combate a comida chatarra en tribunales: Mario Delgado

”La estrategia nacional Vive Saludable. Vive Feliz, hermana los derechos a la educación con el derecho a la salud. Expulsamos la comida chatarra de las escuelas de educación básica en un solo año y vamos a seguir combatiendo las grandes corporaciones en tribunales para que no vuelvan estos productos” , afirmó.

El Secretario de Educación, Mario Delgado, dio por erradicada la comida chatarra de las escuelas de educación básica de todo el País, y aseguró que seguirá combatiendo a las grandes corporaciones en los tribunales para que esos productos no vuelvan a los planteles.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Delgado informó que ya cuentan con un registro digital de salud escolar con información como talla y salud bucal y visual de 10.9 millones de estudiantes de más de 82 mil primarias públicas.

También adelantó que mañana se llevará a cabo en todas las escuelas del País una consulta para que, tras la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), sean ellos quienes decidan la nueva relación del Estado mexicano con el magisterio.

“Cómo se comprometió nuestra Presidenta, USICAMM desaparece. En agosto, realizamos un cuestionario de diagnóstico para detectar las principales inquietudes del magisterio y llevarlas a la consulta. Casi 400 mil docentes participaron.

“Quiero decirles, informarles que el día de mañana se llevará a cabo en todas las escuelas del país, la consulta escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan la nueva relación entre que debe existir entre el Estado mexicano y el magisterio, donde se garantiza la transparencia del respeto absoluto a sus derechos laborales”, expuso.

El Secretario recordó que el próximo 3 de noviembre, entrará en vigor el acuerdo que prohíbe el uso de celulares en las escuelas de educación básica.

La decisión se tomó, recordó, tras la consulta a más de 650 mil maestros, en la que el 80 por ciento dijo haber notado en sus estudiantes dificultades para mantener la atención, 79 por ciento para recordar información, 73 por ciento para regular sus emociones y 71 por ciento para afrontar la somnolencia.

El funcionario resaltó los riesgos del scroll infinito ya que, de acuerdo con los datos con los que cuenta, en el 31.5 por ciento de los casos lleva a retos virales, en el 27 por ciento a contenidos violentos o sexuales y ene l 24 por ciento a contenidos que plantean expectativas poco realistas.

“El 81 por ciento de los maestros y las maestras dijeron tenemos que hacer algo, por eso nos pusimos de acuerdo con todos los Secretarios de Educación del país, para que tuviéramos estas reglas. En educación básica, primaria y secundaria, se restringe el uso de celular en clase y en los recesos”, explicó.

En bachillerato, agregó, se establecerán acuerdos para su utilización responsable con fines pedagógicos, mientras que en educación superior se fomentará una ciudadanía digital crítica.

Además, recordó, la Presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto para darles a las plataformas la obligación de detectar contenidos que promuevan actos violencia, acoso escolar o abuso sexual, de removerlos de forma inmediata y de realizar los reportes correspondientes ante la autoridad.

Adicionalmente, tendrán que aumentar las medidas de seguridad y verificación de menores de edad en el acceso a esas plataformas.