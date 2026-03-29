Contrata grupo para su cumpleaños y mata al vocalista en Tijuana
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Mientras amenizaban en un salón de fiestas, presuntamente el festejado abrió fuego contra al grupo
El vocalista del grupo musical Reacción fue asesinado a balazos durante un cumpleaños en Tijuana, Baja California, presuntamente a manos del festejado, quien también hirió a otro integrante de la banda, de acuerdo con reportes.
El ataque ocurrió anoche en el salón de fiestas El Roble, ubicado en la calle Del Roble, en la colonia Ciudad Jardín, cuando el sospechoso comenzó a disparar al aire y posteriormente abrió fuego contra los músicos mientras amenizaban la reunión.
Las víctimas fueron identificadas como Arturo, vocalista de la agrupación, quien murió en el lugar, y Raúl, de 24 años y segunda voz del conjunto, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
En la escena fueron localizados al menos 12 casquillos percutidos. Una grabación difundida en redes sociales muestra al grupo originario de Rosarito momentos antes de la agresión.
De acuerdo con los reportes, el presunto agresor se encuentra prófugo.