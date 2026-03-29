Contrata grupo para su cumpleaños y mata al vocalista en Tijuana

El vocalista del grupo musical Reacción fue asesinado a balazos durante un cumpleaños en Tijuana, Baja California, presuntamente a manos del festejado, quien también hirió a otro integrante de la banda, de acuerdo con reportes.

El ataque ocurrió anoche en el salón de fiestas El Roble, ubicado en la calle Del Roble, en la colonia Ciudad Jardín, cuando el sospechoso comenzó a disparar al aire y posteriormente abrió fuego contra los músicos mientras amenizaban la reunión.