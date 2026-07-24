Contratos de rondas petroleras de Peña Nieto generan más de 23 mil mdd en inversión desde 2015

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    Contratos de rondas petroleras de Peña Nieto generan más de 23 mil mdd en inversión desde 2015
    Las rondas petroleras canceladas en 2018 mantienen inversiones por mil mdd y aportan 170 mil barriles diarios. CUARTOOSCURO
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Contratos derivados de las rondas petroleras e Enrique Peña Nieto han generado más de 23 mil mdd en inversión, según el Fondo Mexicano del Petróleo

Los contratos de licencia y de producción compartida que surgieron de las rondas petroleras realizadas durante la Administración de Enrique Peña Nieto han generado una inversión superior a 23 mil millones de dólares, arrojan cifras del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP).

Esta cifra es similar a la inversión canalizada por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para construir y operar la refinería Olmeca, en Dos Bocas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordenan-reactivar-proceso-contra-emilio-lozoya-por-caso-agronitrogenados-NL22381738

Durante las rondas petroleras, realizadas entre 2015 y 2018 y que fueron canceladas por López Obrador, se firmaron 112 contratos y tres asociaciones conocidas como farmouts, que se fueron reduciendo tras un proceso de consolidación y renuncias.

Actualmente hay 73 contratos de licencia que reportan costos, gastos e inversiones por más de 7 mil 600 millones de dólares, así como otros 34 de producción compartida que han canalizado más de 15 mil 500 millones para la recuperación de costos.

Las empresas titulares de los contratos contribuyeron en abril con 170 mil barriles diarios a la producción nacional de hidrocarburos.

Las rondas petroleras han generado 15 mil 825 millones de dólares en ingresos adicionales para el erario desde 2017 a la fecha, tanto por la venta de hidrocarburos como por el valor contractual, regalías base y adicionales, revelan datos del FMP.

Las rondas petroleras lograron captar el interés de empresas internacionales, las cuales obtuvieron contratos con vigencia de entre 20 y 35 años, con dos prórrogas de cinco años cada una.

El campo Zama surgió de esas rondas, descubierto originalmente por Talos Energy, pero entró en conflicto porque el yacimiento colindaba con un campo de Pemex.

La disputa duró casi cinco años y Talos amagaba con interponer quejas y denuncias al amparo del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y tratados bilaterales de inversión por violaciones al trato justo y equitativo, así como por acuerdos preliminares alcanzados en 2018 y su resolución.

El mayor punto de tensión fue en 2021, cuando se designó a Pemex como operador del yacimiento, lo que generó desacuerdos con los socios privados hasta que Grupo Carso, de Carlos Slim, adquirió una participación de Talos Energy.

Actualmente ese campo opera bajo un esquema de unificación, con la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Harbour Energy para acelerar su producción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-y-eu-concluyen-ronda-del-t-mec-abordan-acero-autos-agricultura-y-seguridad-economica-BK22393651

Especialistas consideran que Pemex debe adoptar los contratos de licencia para explotar yacimientos que se están adjudicando a través de desarrollos mixtos, pues son más atractivos para la inversión.

Pemex recientemente canceló cuatro contratos mixtos que tenían reservas 3P (probadas, probables y posibles) por más de 2 mil 100 millones de barriles de petróleo, uno de ellos en aguas profundas.

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