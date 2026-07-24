México y EU concluyen ronda del T-MEC; abordan acero, autos, agricultura y seguridad económica

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    México y EU concluyen ronda del T-MEC; abordan acero, autos, agricultura y seguridad económica
    México y Estados Unidos finalizaron la tercera ronda de revisión del T-MEC y acordaron celebrar una cuarta negociación en septiembre. Secretaría de Economía

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Jamieson Greer dieron seguimiento a la tercera ronda del T-MEC y acordaron una nueva reunión en septiembre

La Secretaría de Economía informó que concluyó la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), realizada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México.

Las reuniones fueron encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Como parte de las actividades, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el funcionario estadounidense para revisar el estado de las conversaciones y los principales temas abordados durante esta etapa del diálogo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-tiene-un-nuevo-arancel-sheinbaum-asegura-que-se-mantiene-esquema-actual-HK22393400

SHEINBAUM Y JAMIESON GREER REVISAN AVANCES DE LA NEGOCIACIÓN DEL T-MEC

De acuerdo con un comunicado difundido el jueves 23 de julio por la Secretaría de Economía, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Jamieson Greer para dar seguimiento a la tercera ronda de negociaciones relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC.

Durante la reunión, ambas partes analizaron el avance de las discusiones en diversos temas considerados prioritarios para la relación comercial bilateral, entre ellos seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio, sus productos derivados y el sector automotriz.

La dependencia federal señaló que el representante comercial de Estados Unidos agradeció a la mandataria mexicana su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre ambos países.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DESTACAN COOPERACIÓN ECONÓMICA

Según la Secretaría de Economía, durante el encuentro ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener la cooperación bilateral como eje de la relación económica entre México y Estados Unidos.

Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y atender el aprovechamiento indebido por parte de países que no forman parte del tratado comercial, práctica identificada como free-riding.

La dependencia indicó que estos temas formaron parte de la agenda de trabajo desarrollada durante los tres días de negociaciones en la capital del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/vuelve-eu-a-la-carga-anuncia-arancel-de-10-a-mexico-y-otros-paises-por-trabajo-forzoso-JE22378346

EQUIPOS NEGOCIADORES REALIZARÁN UNA CUARTA RONDA EN SEPTIEMBRE

Como resultado de esta tercera ronda, el secretario Marcelo Ebrard y Jamieson Greer coincidieron en mantener el diálogo entre la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Ambos funcionarios instruyeron a sus equipos técnicos a preparar una cuarta ronda de negociaciones bilaterales, la cual se llevará a cabo en septiembre de 2026 en Washington, D.C.

La Secretaría de Economía calificó las conversaciones desarrolladas entre el 21 y el 23 de julio como avances constructivos dentro del proceso de revisión conjunta del T-MEC, mecanismo mediante el cual México, Estados Unidos y Canadá evalúan la implementación y funcionamiento del acuerdo comercial vigente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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