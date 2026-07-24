México y EU concluyen ronda del T-MEC; abordan acero, autos, agricultura y seguridad económica

Las reuniones fueron encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Como parte de las actividades, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el funcionario estadounidense para revisar el estado de las conversaciones y los principales temas abordados durante esta etapa del diálogo.

La Secretaría de Economía informó que concluyó la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), realizada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México.

SHEINBAUM Y JAMIESON GREER REVISAN AVANCES DE LA NEGOCIACIÓN DEL T-MEC

De acuerdo con un comunicado difundido el jueves 23 de julio por la Secretaría de Economía, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Jamieson Greer para dar seguimiento a la tercera ronda de negociaciones relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC.

Durante la reunión, ambas partes analizaron el avance de las discusiones en diversos temas considerados prioritarios para la relación comercial bilateral, entre ellos seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio, sus productos derivados y el sector automotriz.

La dependencia federal señaló que el representante comercial de Estados Unidos agradeció a la mandataria mexicana su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre ambos países.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DESTACAN COOPERACIÓN ECONÓMICA

Según la Secretaría de Economía, durante el encuentro ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener la cooperación bilateral como eje de la relación económica entre México y Estados Unidos.

Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y atender el aprovechamiento indebido por parte de países que no forman parte del tratado comercial, práctica identificada como free-riding.

La dependencia indicó que estos temas formaron parte de la agenda de trabajo desarrollada durante los tres días de negociaciones en la capital del país.