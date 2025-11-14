$!Contratos ponen en riesgo meta de 1.79 millones de barriles de Pemex

El retraso en la firma de los contratos mixtos en hidrocarburos pone en riesgo la meta de 1.79 millones de barriles diarios de petróleo para el próximo año, y por consiguiente la autonomía financiera de Pemex para 2027, de acuerdo con especialistas.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, dijo a inversionistas institucionales que los primeros contratos mixtos se firmarán a fines de este año, aunque la empresa había establecido que sería en el tercer trimestre del año.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), aseguró que un factor clave para que Pemex tenga viabilidad financiera es incrementar su producción petrolera y de petrolíferos, lo cual está relacionado con la firma de los contratos mixtos.

Los contratos mixtos son la apuesta de Pemex para revertir la caída de su producción, pero es hora de que no los hayan firmado. Mi lectura es que los términos contractuales no han sido suficientemente atractivos.