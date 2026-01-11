Coordinación México-EU en seguridad sigue firme, señala Harfuch

México
/ 11 enero 2026
    Coordinación México-EU en seguridad sigue firme, señala Harfuch
    Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán; Ricardo Treviño González, secretario de la defensa Nacional; Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana y Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina ofrecieron conferencia de prensa con avances del operativo Michoacán. FOTO: CUARTO OSCURO | Andrea Murcia Monsivais

Tras comentarios del presidente de los Estados Unidos sobre México, las redes sociales han cuestionado la relación entre ambos países

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, garantizó que hay una buena relación en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, pues existe una “permanente comunicación” entre instituciones de ambas naciones.

Constantemente tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones y constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Esto no ha cambiado’, dijo en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad mencionó que cada vez se ha estrechado más la coordinación bilateral y que, como ha dicho la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, esto se ha realizado con “absoluto respeto a nuestro país”.

Al ser cuestionado sobre los amagos y advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que México está controlado por los cárteles y que EU atacará a grupos criminales por tierra, García Harfuch destacó que hay mucho intercambio de información y que esto continuará así, ‘trabajando por el bien de los dos países’.

Resaltó el desempeño del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, quien está trabajando para que se defina la fecha de una reunión de alto nivel con autoridades de seguridad de la administración de Trump.

Sin embargo, afirmó que permanentemente hay reuniones, de todas las dependencias del Gabinete de Seguridad, con instituciones de seguridad estadounidenses.

Este lunes, Omar García Harfuch anunció dos detenciones más, presuntamente ligadas al homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Michoacán.

Con estas acciones, dijo, se debilita de manera significativa la presencia de células delictivas en la entidad, así como el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado para actividades ilícitas.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Omar García Harfuch

El Universal

