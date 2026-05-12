Costo de la canasta básica sube casi lo doble que la inflación: Inegi

En términos monetarios, la canasta alimentaria alcanzó un valor de mil 966.06 pesos mensuales en zonas rurales y de 2 mil 598.99 pesos en áreas urbanas. Ambos niveles se ubicaron muy por encima de la inflación anual reportada en abril, que fue de 4.4 por ciento.

El aumento en los precios de los alimentos volvió a reflejarse en el gasto diario de los hogares mexicanos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo de la canasta básica alimentaria registró un incremento anual de 8.3 por ciento en abril, una cifra que prácticamente duplica la inflación general del país.

El reporte también mostró que las llamadas líneas de pobreza por ingreso —que consideran alimentos y otros gastos esenciales— continúan al alza. En el ámbito rural se ubicaron en 3 mil 572.47 pesos, mientras que en las ciudades alcanzaron 4 mil 954.23 pesos mensuales.

Especialistas consideran que el comportamiento de los productos agropecuarios sigue siendo el principal factor detrás del encarecimiento de la vida cotidiana en México.

EL JITOMATE Y LOS ALIMENTOS DISPARAN LOS PRECIOS

Entre todos los productos analizados por el Inegi, el caso más llamativo fue el del jitomate, cuyo precio aumentó 121.1 por ciento anual, convirtiéndose en el alimento con mayor incidencia dentro de la canasta básica.

El impacto fue más severo en comunidades rurales, donde este producto forma parte esencial de la alimentación diaria y representa un gasto constante para las familias.

En las zonas urbanas, uno de los rubros que más contribuyó al aumento fue el consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar, con un incremento anual de 6.8 por ciento. Restaurantes, fondas y establecimientos de comida también han resentido el incremento en costos de operación y materias primas.

Otros productos que mostraron fuertes aumentos fueron el chile, con un alza de 59.8 por ciento en el sector rural, y la papa, que registró un incremento de 49.3 por ciento en áreas urbanas.

“La inflación de productos agrícolas continúa siendo el principal componente del repunte en las líneas de pobreza”, explicó Guillermina Rodríguez.

TRANSPORTE Y COMBUSTIBLES TAMBIÉN PRESIONAN EL GASTO

Además del aumento en alimentos, otros servicios básicos comenzaron a ejercer presión sobre el presupuesto familiar. Dentro de la canasta no alimentaria destacaron incrementos en transporte público, cuidados personales, educación y actividades recreativas.

En comunidades rurales, el transporte y los productos de cuidado personal fueron los rubros con mayor impacto. Mientras tanto, en las ciudades sobresalieron los costos relacionados con educación, cultura y movilidad urbana.

La directora de estudios económicos de Banamex explicó que las tensiones geopolíticas internacionales también influyeron indirectamente en algunos precios, especialmente por el comportamiento de los combustibles.

“A esto se sumó un ligero repunte en los precios de los energéticos, en el contexto de las tensiones entre Irán y Estados Unidos”, señaló la especialista.

Pese a este escenario, Banamex prevé que algunos productos agropecuarios comiencen a estabilizarse en los próximos meses. De acuerdo con Rodríguez, el precio del jitomate ya mostró señales de moderación hacia finales de abril.

Sin embargo, advirtió que otros componentes podrían seguir aumentando debido a costos logísticos y de transporte.