¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados

MÉXICO

→ Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo? : El próximo depósito de la Pensión del Bienestar para adultos mayores llegará con un ligero cambio en el calendario. La razón no es un problema en el programa, sino un ajuste operativo derivado del cierre masivo de bancos.

→ Sheinbaum acuerda con empresarios y productores mantener tope de $910 para la canasta básica : La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció nuevo acuerdo con empresarios, productores y cadenas comerciales para mantener el costo de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en 910 pesos.

→ Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX; Fiscalía presenta avances del caso : La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ- CDMX) informó la aprehensión de un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años localizada sin vida el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

INTERNACIONAL

→ Llega Papa León XIV a Angola: busca llevar un mensaje de alegría : El papa León XIV llegó el sábado a Angola, con la esperanza de llevar un mensaje de alegría y aliento a su sufrido pueblo, al iniciar el tercer tramo de su viaje por cuatro países africanos.

→ Macron y Starmer celebran reapertura de Ormuz y piden seguridad permanente para la navegación : Los líderes de Francia y el Reino Unido recibieron el viernes con beneplácito el anuncio de Irán y Estados Unidos de que el estrecho de Ormuz está abierto, pero manifestaron que la libertad de navegación debe restablecerse de manera permanente.

→ Sindicatos y Salud impulsan ‘Mundial Social 2026’ para promover actividad física en oficinas públicas : La Secretaría de Salud, en coordinación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y organizaciones sindicales, realizó el evento “Salud en el Mundial Social 2026” con el objetivo de consolidar la actividad física como un derecho y una práctica permanente en los centros de trabajo.

COAHUILA

→ Evaluarán avances de Agua Saludable para definir su arranque en La Laguna : Lauro Villarreal estimó que la integración del organismo y la operación total del servicio podrían concretarse en dos a tres meses, según avances e infraestructura.

→ Buscando mejorar su transporte, Torreón analiza modelo de Saltillo : Funcionarios laguneros visitan el modelo de movilidad en la capital para analizar rutas, operación y mecanismos que puedan adaptarse a su sistema.

→ Tren Saltillo-Monterrey: otorgan construcción de estaciones a la española Comsa Infraestructuras : Esta empresa edificará estaciones en Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García; estuvo involucrada en denuncias contra el tren Interoceánico.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Pumas clasifica a la Liguilla hoy: Vence 2-0 a San Luis en el Estadio Olímpico Universitario : Con goles de Juninho y Jordán Carrillo, UNAM resolvieron en San Luis Potosí un partido clave del Clausura 2026 y confirmaron su presencia en la fase final del futbol mexicano.

→ ‘Ya están separados’: Asegura Gustavo Adolfo Infante que Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados : La pareja estaría por cumplir su segundo aniversario de matrimonio civil; anunciaron hace días que la boda religiosa estaba “pospuesta” por motivos de inseguridad en Zacatecas.

→ Saraperos de Saltillo pierden serie ante Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero: LMB 2026 : Los Saraperos de Saltillo sufrieron una dura noche en el Estadio Francisco I. Madero y terminaron perdiendo 10-4 ante los Toros de Tijuana, resultado con el que cedieron su primera serie en casa dentro de la Temporada 2026.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pagos Bienestar 2026: estos son los montos actualizados de pensiones y becas : El sistema de Programas para el Bienestar en México continúa operando en 2026 con montos actualizados que se entregan de manera bimestral

→ Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres : La Venta Nocturna Liverpool 2026 se realizará en abril con descuentos en tecnología, ropa y hogar previo al Día de las Madres.