Crea Marina una súper Subsecretaría

México
/ 18 enero 2026
    Toledo Guzmán tiene maestrías en Seguridad Nacional y Administración Naval. FOTO: Reforma
La reestructuración de la Marina tendrá el objetivo de maximizar el control de seguridad de las zonas portuarias en México y en el correspondiente territorio marítimo

La Secretaría de Marina (Semar) formalizó una de las reestructuraciones más amplias de su historia reciente al publicar su nuevo Reglamento Interior, que convierte a la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios en la instancia que controlará todo el aparato marítimo nacional.

Esto es puertos, capitanías, marina mercante, certificaciones internacionales, vigilancia pesquera, protección ambiental, tarifas, concesiones y la operación del transporte marítimo en México.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan tres narcolaboratorios de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, informa García Harfuch

El Capítulo V del decreto, firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de Marina, Raymundo Morales Ángeles, establece que la Subsecretaría será encabezada por un Almirante con facultades para conducir y supervisar el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional.

Además, ordenará la elaboración de normas oficiales mexicanas, representará al Estado mexicano ante organismos internacionales, negociará convenios y tratados, y autorizará tarifas y cuotas portuarias.

En los hechos, la nueva estructura consolida una “Secretaría Marítima” dentro de la propia Semar, con atribuciones regulatorias, económicas, operativas y administrativas que antes estaban repartidas entre varias dependencias.

Ahora, bajo un solo mando naval, se concentrará el poder sobre la habilitación de puertos, la clasificación y nombramiento de Capitanías, el desarrollo de la Marina Mercante, el transporte marítimo, la protección portuaria, la vigilancia pesquera y la prevención de contaminación marina.

La Unidad de la Autoridad Marítima Nacional, pieza clave del nuevo diseño, tendrá capacidad para planear, coordinar y controlar la seguridad y protección marítima y portuaria en zonas marinas, costas y recintos portuarios; dirigir a las Capitanías; ordenar investigaciones de accidentes; ejecutar auditorías de la Organización Marítima Internacional; vigilar la aplicación de regulaciones ambientales, y sancionar infracciones.

También podrá proponer y remover a los titulares de Capitanías de Puerto.

A su vez, la Dirección General de Capitanías de Puerto asume control total sobre matriculación y abanderamiento de embarcaciones, señalamiento marítimo, permisos de navegación, vigilancia y seguridad en vías marítimas, sanciones, certificaciones de competencia de la gente de mar y operación de la Ventanilla Digital Única.

La Dirección General de Protección y Certificación Marítima, otro eje del reordenamiento, regulará inspecciones, verificaciones, auditorías, certificaciones y documentos estatutarios de embarcaciones, terminales y marinas, además de supervisar el cumplimiento del Código PBIP, controlar a organizaciones reconocidas y sancionar infracciones a la Ley de Navegación.

La Unidad de Puertos y Marina Mercante queda facultada para coordinar y regular permisos, concesiones, tarifas, operación portuaria, actividades de remolque y lanchaje, autorizaciones de navegación, certificaciones de pilotos, educación náutica, Registro Público Marítimo Nacional, programas maestros de desarrollo portuario y relaciones con organismos internacionales, convirtiéndose en el eje económico del sistema portuario.

El reglamento también otorga a Semar la conducción de políticas públicas, estudios, programas, proyectos de infraestructura, protección ambiental, medicina del transporte marítimo y fomento a la Marina Mercante, además de la coordinación con gobiernos estatales y municipales para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico

Con este reordenamiento, la Marina no solo mantiene el control operativo de puertos -heredado desde 2020- sino que ahora formaliza un modelo en el que diseña, regula, inspecciona, administra, sanciona y certifica prácticamente todos los componentes del sector marítimo portuario del País.

