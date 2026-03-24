Descarta Marina presencia de hidrocarburo en Golfo de México

La dependencia dio un informe sobre reportes y trabajos de contención que se emprendieron en playas y otros cuerpos de agua en el sureste de México afectados por contaminación.

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró que no se detectaron manchas de hidrocarburo en la franja costera entre Veracruz y Tabasco del Golfo de México.

En ese sentido, se informó que Protección al Medio Ambiente Marino realizó un sobrevuelo para ubicar posibles indicios de contaminación por hidrocarburos en aguas del Golfo de México y en la costa del sur de Veracruz y Tabasco.

“Como resultado del citado patrullaje, no se identificaron manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de las mismas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco”, aseguró en un comunicado.

“Cabe destacar que estas acciones se realizan de manera permanente como parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que lleva a cabo esta Institución, a fin de garantizar la protección del medio ambiente marino y la seguridad en las zonas costeras, en ese contexto se mantendrá activa la búsqueda de hidrocarburos”.

El informe se da luego de que el gobierno federal reconoció la presencia de hidrocarburo en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco, donde el 21 de marzo se instalaron barreras de contención para evitar su dispersión hacia la laguna Mecoacán.

Lo anterior se suma al incendio registrado en la Refinería Olmeca, de Dos Bocas, tras lo cual se reportó que fueron detectados residuos de hidrocarburo en un río colindante.

Por otro lado, la Marina también activó acciones de coordinación en Tuxpan tras detectar hidrocarburo en playas del norte de Veracruz.

Organismos ambientales alertaron sobre la expansión de contaminación a lo largo del litoral del Golfo, en tanto el gobierno federal investiga para determinar el origen del crudo y llevar a cabo un deslinde de responsabilidades.