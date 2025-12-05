Crece en la industria automotriz la rotación de personal

Otras industrias como la de manufactura registran una rotación de 34 por ciento, seguida por retail con 30 por ciento y alimentos con 29 por ciento

La rotación de personal logístico para algunas industrias como la automotriz es un desafío crítico, pues reporta una rotación de hasta 40 por ciento, reveló la tercera edición del Estudio Nacional de Indicadores Logísticos.

El análisis, que fue elaborado por #SoyLogístico Asociación, en colaboración con LDM Empowering your Supply Chain y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, refiere que la estabilidad de personal en esta industria es un desafío, pues impacta la continuidad operativa y la experiencia acumulada.

Pues mientras que en 2023 la industria registraba una rotación de 25 por ciento, para el 2024 este indicador representó el 40 por ciento, es decir, 15 puntos porcentuales más.

“Este indicador subraya la necesidad de estrategias más robustas de retención y desarrollo”, advirtió dicho estudio.

Otras industrias como la de manufactura registran una rotación de 34 por ciento, seguida por retail con 30 por ciento y alimentos con 29 por ciento.

De acuerdo con dicho estudio, la rotación de personal logístico deja ver que la estabilidad de los equipos sigue siendo un tema delicado para mantener la operación en ritmo.

Agregó que la rotación que tienen dichas industrias obedece principalmente a factores como la disponibilidad del talento, la intensidad del trabajo diario, la estacionalidad y las condiciones del mercado laboral, entre otros.

Asimismo, dicho análisis también reveló que suma un costo 4 por ciento más a la logística, derivado principalmente por el costo del transporte, inseguridad y seguros, falta de operadores de tractocamiones, carreteras en mal estado, bloqueos, etc.

No obstante, advirtió que el costo adicional se compensa siendo más eficientes con el uso mayor de la tecnología en el manejo de almacenes e inventarios.

En cuanto al indicador fill rate, el análisis destacó que este se mantiene por encima del 94 por ciento en sectores como salud y retail, consolidando la experiencia del cliente como ventaja competitiva.

Sin embargo, la precisión en pronósticos muestra brechas importantes: mientras automotriz alcanza un 97 por ciento, retail y construcción se quedan en niveles cercanos al 73 por ciento, lo que afecta la planeación y la eficiencia operativa.

Este año el informe contó con la participación de 130 empresas de sectores como manufactura, alimentos, retail, salud, automotriz, construcción y servicios logísticos, entre otros.

Además, el estudio subraya que las empresas que integran mejores prácticas de capacitación, bienestar laboral y automatización tienden a reducir significativamente su rotación, por lo que el fortalecimiento del capital humano se perfila como una prioridad estratégica para los próximos años.

