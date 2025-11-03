Crece la estafa digital: más de 2.4 millones de fraudes bancarios en México durante 2025

CDMX.- Los fraudes bancarios en México no dan tregua. Durante el primer semestre de 2025, los usuarios del sistema financiero presentaron 2 millones 484 mil reclamaciones por posibles fraudes, un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El monto total reclamado por los afectados asciende a 10 mil 714 millones de pesos, equivalente a 72% del total de los recursos reclamados ante la banca. Sin embargo, los bancos solo devolvieron una cuarta parte de ese dinero, es decir, 2 mil 556 millones de pesos, dejando al descubierto una amplia brecha entre las pérdidas y las compensaciones.

De acuerdo con la Condusef, el robo de identidad continúa al alza y se ha consolidado como una de las modalidades más preocupantes. En los primeros seis meses de 2025, los usuarios reportaron fraudes por 634 millones de pesos relacionados con suplantación de identidad, un aumento anual de 24.6%. Pese a ello, las instituciones financieras reembolsaron apenas 65 millones de pesos, lo que representa una décima parte del total reclamado.

Los fraudes bancarios abarcan desde cargos no reconocidos en comercios físicos o en línea, transferencias electrónicas irregulares, disposiciones de efectivo sin autorización, hasta la apertura de cuentas o créditos falsos. Cada vez más, estas operaciones fraudulentas se realizan mediante métodos digitales, lo que demuestra una creciente sofisticación de las redes criminales que aprovechan vulnerabilidades tecnológicas y humanas.

La Condusef alertó que los fraudes digitales representan ya más del 60% de las quejas, y que los ataques más comunes ocurren mediante phishing, llamadas falsas o aplicaciones fraudulentas que suplantan la imagen de bancos y dependencias oficiales.

Incluso en la banca de desarrollo, las quejas van en aumento. El Banco del Bienestar, por ejemplo, acumuló 43 millones 81 mil pesos en reclamaciones por posibles fraudes durante el primer semestre del año, un aumento de 27.5% anual.

La dependencia financiera llamó a los usuarios a no compartir contraseñas ni datos personales, verificar siempre las direcciones web de los portales bancarios y reportar cualquier movimiento irregular de inmediato. Asimismo, exhortó a las instituciones a fortalecer sus sistemas de verificación y seguridad, pues la confianza en la banca digital depende de su capacidad de respuesta ante estos delitos.

Expertos del sector financiero advirtieron que el auge de la digitalización tras la pandemia, combinado con una débil cultura de ciberseguridad, ha creado un entorno propicio para los fraudes en línea. “Los usuarios están más conectados, pero no necesariamente más protegidos”, señalaron analistas consultados. Con información de El Universal