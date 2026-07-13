Crece violencia hacia políticos y aspirantes: suman 33 agresiones en lo que va del año

CDMX.- En lo que va de 2026, en el país se han registrado al menos 33 hechos violentos, en cinco estados, contra actores políticos, contando alcaldes, exalcaldes, dirigentes partidistas, legisladores locales, funcionarios municipales e incluso familiares de estos. Estos ataques han dejado un saldo de 28 personas muertas, de acuerdo con un recuento realizado por El Universal, incluyendo civiles y familiares de aspirantes. En al menos cinco casos, las víctimas habían expresado abiertamente su intención de buscar una candidatura en los comicios de 2027 o su comunidad los veía como contendientes electorales.

Los estados que reúnen la mayoría de estos casos son Guerrero, con 17 ataques y 15 muertos; Oaxaca, con 10 hechos violentos y siete asesinatos, y Morelos, con tres distintos ataques que dejaron cuatro víctimas mortales. De acuerdo con el experto en materia de seguridad, David Saucedo, esta violencia política es reflejo de la participación de grupos criminales en los procesos electorales. “En su lógica de expansión, y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder, ya sea localmente, en municipios, o estatalmente, en todas las entidades del país”, expone.

GUERRERO, ESTADO CON MÁS ATAQUES En 2026, en esta entidad se han registrado al menos 17 hechos violentos contra políticos. Tan sólo en junio se contaron cinco. El 28 de junio, el exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado en la comunidad de San Juan de los Llanos. El mismo día, en la carretera Chilapa-Hueycantenango, en Chilapa, un grupo armado atacó a la alcaldesa de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez (PVEM), quien salió ilesa. El lunes 29 de junio se informó que, en la zona rural de Acapulco, una familia fue asesinada. Dentro de una vivienda hallaron los cadáveres de dos mujeres y un hombre.

Las mujeres fueron identificadas como Josefina Saldaña Parra, de 70 años, y Janeth Magnolia Gutiérrez Saldaña, de 40, tía y prima del rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, quien una semana antes había solicitado licencia al Consejo Universitario para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura a la gubernatura. El martes 9, en la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez, fue asesinado Ermelo Rivera Campos, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía, y tres días antes, en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica, murió en un ataque Sael Silva Cisneros, investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y activista de la comunidad LGBTIQ+.

Violencia en Oaxaca: ejecutan al alcalde de San Miguel Yogovana mientras realizaba labores de vigilancia https://t.co/CwNHXdRuFL — Infobae México (@infobaemexico) July 12, 2026

VIOLENCIA EN OAXACA Este domingo 12 de julio fue asesinado el alcalde de San Miguel Yogovana, una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca. La fiscalía estatal informó que la víctima realizaba labores de vigilancia cuando fue atacado por hombres armados. Con este caso, en lo que va del año suman 10 hechos violentos en la entidad, los cuales han dejado ocho muertos. Las víctimas han sido dos presidentes municipales, tres expresidentes municipales, dos exregidores y una asambleísta. Estas cifras ya superaron los registros de 2025, cuando se contaron ocho ataques contra objetivos políticos en Oaxaca.

ASPIRANTES, EL OBJETIVO EN MORELOS En esta entidad destacan tres ataques armados. El primero, en enero contra el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero (PVEM), quien resultó ileso. Lavín ha externado su deseo de competir por una diputación local en 2027. En marzo fue asesinada Sandra Rosa Camacho Flores, líder social, delegada municipal y excandidata del PT a la presidencia municipal de Temoac. Era crítica del gobierno municipal y sus compañeros la ubicaban como posible candidata del PT a la alcaldía en 2027.

El martes 30 de junio un grupo armado dirigió un ataque contra Sandra Fernández Gómez, aspirante por Morena a la presidencia municipal de Yautepec, durante un evento organizado por ella para ver el partido de México contra Ecuador. Ella resultó con heridas, pero su esposo Miguel Tijera y otras dos personas murieron. Otras nueve resultaron heridas. SINALOA, CONTRA DIPUTADOS LOCALES El 10 de junio, la diputada local Paola Gárate Valenzuela (PRI) fue objeto de amenazas cuando personas dejaron una corona fúnebre con un listón con la frase “Fam Gárate”, en la entrada de su domicilio. Por este hecho la bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa emitió una protesta y la fiscalía estatal inició una investigación. En enero pasado, los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron blanco de un ataque armado cuando salían del Congreso; ambos fueron heridos de gravedad. La legisladora retomó sus labores en abril pasado; Sergio Torres se reporta en recuperación en su hogar.

Los primeros reportes indican que el presidente municipal de San Miguel Yogovana se encontraba afuera de su domicilio realizando labores de vigilancia cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de dos motocicletas.



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MATAN A EX ALCALDE El viernes 10 de julio, el expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada (PRI), fue asesinado en Guadalajara, Jalisco. Su familia denunció que vivía “una persecución política”. EL RETORNO DEL ASESINATO POLÍTICO El especialista en seguridad pública, David Saucedo, considera que el retorno de la violencia política en México se debe a que las organizaciones criminales buscan expandir su poder y tener influencia en los procesos electorales.

Expone que casi todos los cárteles están en expansión y hay tres modalidades: “Una, la formación de células para combatir a otros grupos criminales y apoderarse y arrebatarles territorios. La segunda son las alianzas que van haciendo. “La tercera es la que está provocando el incremento de la violencia política, es la participación de los cárteles en los procesos electorales, financiando campañas y candidatos que son afines a sus proyectos criminales. Pero una vez que termina el proceso electoral, los cárteles, cuando no ganan en las urnas, tratan de obtener territorios por la fuerza. Y es cuando también se da el fenómeno del ataque hacia los alcaldes, regidores, funcionarios de gobiernos estatales.

“Entonces, los cárteles en este esquema de expansión de dominio territorial están provocando un retorno del asesinato político. “Quizá esa fue una de las principales virtudes que tuvo nuestro sistema autoritario, el erradicar la violencia política, pero los cárteles de la droga, en su lógica de expansión y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder, ya sea localmente municipios, estatalmente en todas las entidades del país”. Señala que la violencia política en estados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca está asociada a los procesos electorales, y esta violencia está orientada a eliminar a candidatos incómodos que no son afines a los proyectos criminales.

David Saucedo pone de ejemplo la situación en Guerrero, donde hay “alcaldes ligados a Los Tlacos, otros a Los Ardillos, otros al Cártel de la Independencia de Acapulco, otros ligados al CJNG. Entonces, la pelea entre cárteles se traslada al ámbito político con candidatos a regidores, exalcaldes, alcaldes, funcionarios municipales asesinados. Seguramente es de esperar que eso también ocurra con dirigentes de partido en el ámbito estatal y también municipales”, advierte. Señala que “para los grupos criminales es muy importante tener el control de los municipios para tener el dominio de los territorios. Esa es la principal razón por la cual, en todo el país, las principales bajas son funcionarios municipales, regidores, directores de la administración municipal, alcaldes o candidatos a las alcaldías”.