Asesinan a Apolonio Álvarez, ex alcalde de Igualapa, Guerrero

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    Asesinan a Apolonio Álvarez, ex alcalde de Igualapa, Guerrero
    Álvarez Montes conducía el vehículo cuando fue atacado a tiros por varios individuos armados que, al parecer, lo estaban esperando. Cortesía

El ataque ocurrió cuando se trasladaba a bordo de una camioneta en la comunidad de San Juan de los Llanos

CHILPANCINGO, GRO.- Apolonio Álvarez Montes, ex alcalde de Igualapa, Guerrero, fue asesinado a balazos cuando se trasladaba a bordo de una camioneta en la comunidad de San Juan de los Llanos.

El ex edil, que militaba en la filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), conducía el vehículo cuando fue atacado a tiros por varios individuos armados que, al parecer, lo estaban esperando.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inhabilitan-a-ex-administrador-de-aduana-de-lazaro-cardenas-por-ocultar-15-mdp-PA21749600

Álvarez Montes, quien fue alcalde dos veces en Igualapa, municipio de la región de la Costa Chica, quedó tendido sobre el asiento del piloto de la unidad.

El 6 de enero de 2025, tres hombres fueron asesinados en una emboscada en la carretera El Terrero-Capricho Viejo, en el municipio de Igualapa, y uno de ellos fue identificado como Héctor Jiménez, cuñado del ex alcalde Apolonio Álvarez.

ATAQUES PREVIOS

El 22 de mayo pasado el subdirector de la Policía Municipal de Igualapa, René Hernández López, fue muerto a tiros cuando caminaba por calles del centro de la localidad.

En 2025, el 26 de junio, el subsecretario de Seguridad Pública de Igualapa y otros tres agentes fueron asesinados en una emboscada cuando viajaban en una patrulla en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en inmediaciones de la comunidad de San José las Palmas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registra-culiacan-cinco-homicidios-en-un-dia-JA21747871

El subsecretario y los tres policías asesinados eran escoltas del alcalde de Igualapa, el morenista Alfredo González, quien tiene medidas cautelares por supuestas amenazas de muerte.

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