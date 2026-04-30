Creó ‘El Jardinero’ emporio criminal con inmuebles de lujo, ranchos, aviones, yates y tequileras
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La facción de Audias Flores era la que generaba más recursos para el Cártel Jalisco Nueva Generación
La estructura criminal encabezada por Audias “N”, alias “El Jardinero”, no solo operaba en el tráfico de drogas, sino que consolidó un amplio emporio basado en la adquisición de bienes de lujo y la inversión en negocios legales para ocultar recursos ilícitos, revelaron autoridades federales tras recientes detenciones.
De acuerdo con las investigaciones, el líder de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) destinaba millones de pesos provenientes del narcotráfico, extorsiones, secuestros y despojo de propiedades a la compra de ranchos, residencias exclusivas, aeronaves, embarcaciones de lujo y empresas, incluidas destiladoras de tequila y proyectos agrícolas.
La red financiera era operada por César “N”, alias “El Güero Conta”, quien fue detenido por fuerzas federales junto con su jefe. Según la Fiscalía General de la República, este operador se encargaba de canalizar el dinero ilícito hacia inversiones que permitieran dar apariencia legal a las ganancias del grupo criminal.
Las autoridades detallaron que la organización encabezada por “El Jardinero” era una de las principales generadoras de ingresos dentro del CJNG, al coordinar el trasiego de cocaína desde Centroamérica mediante rutas marítimas y aéreas clandestinas. A la par, mantenía una red de extorsión contra transportistas en distintos estados, además de incursionar en el tráfico de armas.
El fortalecimiento de este emporio criminal quedó al descubierto tras labores de inteligencia que incluyeron vigilancia en diversos inmuebles en Zapopan, donde finalmente fue capturado “El Güero Conta” el pasado 27 de abril. Durante su detención, elementos de la Guardia Nacional le aseguraron un arma larga, cartuchos útiles, droga, dinero en efectivo y equipos de comunicación.
Estas acciones forman parte de la estrategia federal para debilitar al CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, lo que ha intensificado los operativos contra las estructuras financieras del grupo.
El caso evidencia cómo el crimen organizado ha diversificado sus operaciones, utilizando empresas y bienes de alto valor para consolidar su poder económico y ampliar su influencia.