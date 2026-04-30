Creó ‘El Jardinero’ emporio criminal con inmuebles de lujo, ranchos, aviones, yates y tequileras

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México
/ 30 abril 2026
    Creó ‘El Jardinero’ emporio criminal con inmuebles de lujo, ranchos, aviones, yates y tequileras
    Audias Flores, conocido como “El Jardinero”, era el que generaba más recursos para el CJNG. Cuartoscuro

La facción de Audias Flores era la que generaba más recursos para el Cártel Jalisco Nueva Generación

La estructura criminal encabezada por Audias “N”, alias “El Jardinero”, no solo operaba en el tráfico de drogas, sino que consolidó un amplio emporio basado en la adquisición de bienes de lujo y la inversión en negocios legales para ocultar recursos ilícitos, revelaron autoridades federales tras recientes detenciones.

De acuerdo con las investigaciones, el líder de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) destinaba millones de pesos provenientes del narcotráfico, extorsiones, secuestros y despojo de propiedades a la compra de ranchos, residencias exclusivas, aeronaves, embarcaciones de lujo y empresas, incluidas destiladoras de tequila y proyectos agrícolas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-contra-audias-flores-silva-el-jardinero-operador-del-cjng-IG20376907

La red financiera era operada por César “N”, alias “El Güero Conta”, quien fue detenido por fuerzas federales junto con su jefe. Según la Fiscalía General de la República, este operador se encargaba de canalizar el dinero ilícito hacia inversiones que permitieran dar apariencia legal a las ganancias del grupo criminal.

$!Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, dio detalles sobre las inversiones del CJNG en inmuebles, yates, ranchos y hasta tequileras.
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, dio detalles sobre las inversiones del CJNG en inmuebles, yates, ranchos y hasta tequileras. Cuartoscuro

Las autoridades detallaron que la organización encabezada por “El Jardinero” era una de las principales generadoras de ingresos dentro del CJNG, al coordinar el trasiego de cocaína desde Centroamérica mediante rutas marítimas y aéreas clandestinas. A la par, mantenía una red de extorsión contra transportistas en distintos estados, además de incursionar en el tráfico de armas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/investiga-fgr-inmobiliarias-de-saltillo-ligadas-al-jardinero-EE20356147

El fortalecimiento de este emporio criminal quedó al descubierto tras labores de inteligencia que incluyeron vigilancia en diversos inmuebles en Zapopan, donde finalmente fue capturado “El Güero Conta” el pasado 27 de abril. Durante su detención, elementos de la Guardia Nacional le aseguraron un arma larga, cartuchos útiles, droga, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

Estas acciones forman parte de la estrategia federal para debilitar al CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, lo que ha intensificado los operativos contra las estructuras financieras del grupo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jueza-frena-proceso-de-extradicion-de-el-jardinero-a-estados-unidos-JI20393749

El caso evidencia cómo el crimen organizado ha diversificado sus operaciones, utilizando empresas y bienes de alto valor para consolidar su poder económico y ampliar su influencia.

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