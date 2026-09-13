Normalistas de El Mexe protestaron en Pachuca durante evento de Claudia Sheinbaum (VIDEO)

Un grupo de personas identificadas como estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” El Mexe, de Hidalgo, se manifestó durante el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de Pachuca.

Bajo la consigna ”Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden” , los manifestantes irrumpieron en el evento para exigir que sus demandas sean escuchadas por las autoridades. La protesta interrumpió la actividad oficial mientras los jóvenes portaban mantas y gritaban sus reclamos.

¿CUÁLES ERAN LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD NORMALISTA?

Las movilizaciones de los estudiantes de El Mexe se relacionan con la exigencia de mejoras presupuestales y operativas para su institución. Entre sus principales peticiones históricas destacan: La apertura y restitución completa del sistema de internado, la asignación de recursos para la infraestructura del plantel y el cumplimiento total de los acuerdos firmados previamente con las autoridades educativas.

Hasta el momento, la manifestación en Pachuca visibiliza el descontento del sector normalista en la entidad, a la espera de un posicionamiento o mesa de diálogo formal con el Gobierno Federal.