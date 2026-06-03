Gobierno de Sonora rechaza investigación contra Durazo... niega cancelación de visa tras publicación de Los Ángeles Times

La publicación sostiene que autoridades estadounidenses habrían iniciado indagatorias contra el mandatario sonorense por presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, el trabajo periodístico afirma que la visa estadounidense del gobernador habría sido cancelada durante el año pasado.

El Gobierno de Sonora salió al paso de las versiones que apuntan a una supuesta investigación criminal abierta en Estados Unidos contra el gobernador Alfonso Durazo Montaño , luego de que un reportaje publicado por el diario Los Ángeles Times y el colectivo periodístico Puente News Collaborative generara una intensa discusión en el ámbito político.

Sin embargo, la administración estatal rechazó de manera contundente esas afirmaciones y aseguró que no existe ninguna comunicación oficial de parte del gobierno estadounidense que respalde dichas versiones. La respuesta fue emitida horas después de que el reportaje comenzara a difundirse ampliamente en medios y redes sociales.

“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Ángeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, señaló la funcionaria mediante un mensaje difundido en redes sociales.

La encargada de fijar la postura oficial fue Paloma Terán Villalobos , secretaria de Comunicación del Gobierno de Sonora, quien calificó las publicaciones como carentes de sustento.

Asimismo, la vocera estatal agregó que la administración sonorense rechaza cualquier acusación que no esté respaldada por pruebas o documentos oficiales.

“Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, afirmó Terán Villalobos.

¿QUÉ DICE EL REPORTAJE PUBLICADO EN ESTADOS UNIDOS?

La controversia surgió a partir de una investigación firmada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, publicada en Los Ángeles Times con información recopilada por Puente News Collaborative.

Según el reportaje, el gobierno de Estados Unidos habría abierto investigaciones criminales contra varios funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sonora y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Los autores del texto sostienen que Durazo sería uno de los personajes políticos de mayor relevancia presuntamente bajo investigación. Además, relacionan estas versiones con su desempeño como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, el trabajo periodístico no presenta documentos oficiales estadounidenses que acrediten públicamente la existencia de una acusación formal o de un proceso judicial abierto contra el mandatario sonorense.

NO EXISTEN CONFIRMACIONES OFICIALES DE ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con información consultada por diversos medios nacionales, hasta el momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido comunicados, resoluciones o documentos públicos que confirmen una investigación criminal contra Alfonso Durazo.

Tampoco existen registros oficiales accesibles en portales gubernamentales estadounidenses que respalden la versión sobre una presunta cancelación de visa o sobre procedimientos judiciales relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada o cualquier otro delito.

Esta ausencia de información oficial ha sido uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno de Sonora para rechazar las afirmaciones difundidas en el reportaje.

EL ANTECEDENTE QUE MARCA LA DIFERENCIA

La discusión también ha puesto sobre la mesa la forma en que normalmente actúan las autoridades estadounidenses cuando existen investigaciones de alto perfil contra funcionarios extranjeros.

Un ejemplo reciente ocurrió el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia anunció públicamente cargos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos relacionados con presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.

En ese caso, la información fue difundida directamente por las autoridades federales estadounidenses mediante canales institucionales y documentos oficiales. Hasta ahora, una situación similar no ha ocurrido respecto al gobernador de Sonora.

Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que el reportaje plantea cuestionamientos relevantes y quienes subrayan que, sin pruebas oficiales o acusaciones formales, las versiones permanecen en el terreno periodístico y no judicial.