Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la inhabilitación de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas en Chiapas, así como el aseguramiento de una bodega con sustancias químicas en Guerrero, en dos operativos coordinados por autoridades federales. A través de su cuenta oficial en la red social X, García Harfuch señaló: “En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga. También se aseguró una bodega con más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas en Guerrero.” TE PUEDE INTERESAR: Incrementan operativos contra el crimen organizado en Reynosa

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

También se aseguró una bodega con... pic.twitter.com/9VLRUWjIWN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 9, 2025

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la primera acción, realizada en el estado de Chiapas, participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC. En la comunidad Margarita Maza de Juárez, los agentes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble identificado como laboratorio clandestino, donde se localizaron 2,500 kilos de metanfetamina, más de 300 tambos y contenedores con precursores químicos, un arma de fuego, cuatro camiones, recipientes y artefactos metálicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas. “Resultado de investigaciones de campo y gabinete, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de cateo e inhabilitaron un laboratorio clandestino, donde aseguraron 2.5 toneladas de metanfetamina, tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones”, indicó la SSPC. En una segunda operación, realizada en el municipio de Zirándaro, Guerrero, dentro de la localidad de Carachurio, las autoridades encontraron una bodega con 2,688 kilos de sosa cáustica, 1,575 kilos de una sustancia cristalina y 7,400 litros de líquido, todos considerados insumos para la producción de metanfetamina.

Aseguran en #Chiapas y #Guerrero 2.5 toneladas de metanfetamina, un laboratorio clandestino y una bodega de almacenamiento. https://t.co/Ljvz0EmeCX pic.twitter.com/Hz8gqrPswM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 9, 2025