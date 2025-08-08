Aumentan 2.6% las defunciones en México durante 2024, reporta el Inegi

CDMX.- De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México se contabilizaron de manera preliminar 818 mil 437 defunciones registradas en 2024, cifra 2.6% mayor a las 799 mil 869 que se reportaron de manera definitiva en 2023.

En cuanto a género, de las personas fallecidas el 44 por ciento fueron mujeres y 55.9% hombres, mientras que en el 0.1% de los casos no fue especificado el sexo de la persona.

El 89.6 por ciento del total de las defunciones fueron por enfermedades y problemas con la salud y 10.4 por ciento por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.

En cuanto a enfermedades, las relacionadas al corazón fueron la principal causa de defunción al sumar 192 mil 563 casos; le siguió la diabetes mellitus, con 112 mil 641.

Por tumores malignos se contabilizaron 95 mil 237 defunciones; en cuanto a enfermedades del hígado hubo 40 mil 704; y accidentes con 39 mil 729 muertes.

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629, lo que significó 10 casos más que la información definitiva que se reportó el año anterior.