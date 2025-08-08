Aumentan 2.6% las defunciones en México durante 2024, reporta el Inegi

México
8 agosto 2025
    Informe del Inegi revela que los problemas con el corazón y la diabetes fueron las principales causas de fallecimiento | Foto: Especial Vang

La mayoría de estas muertes fueron por enfermedades y solo una décima parte por homicidios o accidentes

CDMX.- De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México se contabilizaron de manera preliminar 818 mil 437 defunciones registradas en 2024, cifra 2.6% mayor a las 799 mil 869 que se reportaron de manera definitiva en 2023.

En cuanto a género, de las personas fallecidas el 44 por ciento fueron mujeres y 55.9% hombres, mientras que en el 0.1% de los casos no fue especificado el sexo de la persona.

El 89.6 por ciento del total de las defunciones fueron por enfermedades y problemas con la salud y 10.4 por ciento por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.

En cuanto a enfermedades, las relacionadas al corazón fueron la principal causa de defunción al sumar 192 mil 563 casos; le siguió la diabetes mellitus, con 112 mil 641.

Por tumores malignos se contabilizaron 95 mil 237 defunciones; en cuanto a enfermedades del hígado hubo 40 mil 704; y accidentes con 39 mil 729 muertes.

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629, lo que significó 10 casos más que la información definitiva que se reportó el año anterior.

La medición respecto a entidades federativas apunta a que la tasa bruta más alta fue Ciudad de México con 863, y la de la tasa más baja fue Quintana Roo, con 488.

Segmentando por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de defunciones, con el 57.9% de los caso, y la tasa específica por cada 100 mil habitantes para este grupo fue de 4 mil 450 defunciones (4 mil 168 en mujeres y 4 mil 780 en hombres).

Del total de defunciones que se registraron y ocurrieron en 2024 de referencia, los meses con mayor número de decesos fueron enero, con 9.7 %, y mayo, con 9.3%; por otro lado, los que menos casos tuvieron fueron diciembre, con 7.8 %, y septiembre, con 7.8%.

El 46.2 por ciento de las muertes registradas tuvo lugar en el hogar y 41.9%, en hospitales y unidades médicas tanto públicas como privadas, mientras que el restante fueron en vía pública o sitios no especificados.

El 80.1% de las personas fallecidas tuvo atención médica durante la enfermedad o lesión que lo condujo a la muerte, el 13.6% no la tuvo y en 6.3% de los casos no se especificó.

México
