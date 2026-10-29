Acude Sheinbaum al Panteón Francés para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas; realiza guardia de honor y sale sin dar declaraciones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Panteón Francés de la Ciudad de México para despedirse del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno y excandidato presidencial. La mandataria modificó su agenda de trabajo, que contemplaba tres actos públicos en Hidalgo, para acudir al velorio del excandidato presidencial.

Ayer expresó sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas a quien se refirió como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”.

RECORDÓ SHEINBAUM ELECCIÓN DE 1988 En su primera reacción a la muerte de Cárdenas, la presidenta Sheinbaum recordó la elección presidencial de 1988. “Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como Presidente, marcó el inicio de la transformación democrática.

“Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales”, destacó la Presidenta. Esta mañana, la Presidenta se mostró visiblemente triste en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, con ojos llorosos y voz baja, y dijo que el movimiento que encabezó representó una ruptura en la historia política del país y abrió camino a las transformaciones posteriores.

SHEINBAUM CONOCIÓ A CÁRDENAS CUANDO ERA ESTUDIANTE DE LA UNAM La mandataria relató que conoció al ingeniero cuando era estudiante de la UNAM, después de las movilizaciones universitarias de 1986 y 1987, cuando la Corriente Democrática buscaba democratizar la selección del candidato presidencial del PRI. Reconoció que los estudiantes inicialmente desconfiaban de Cárdenas, así como de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez por su origen priista, pero terminaron sumándose al movimiento.

“Recuerdo que la primera vez que conocí al ingeniero Cárdenas vivía yo con mi familia en una vecindad en San Jerónimo y llegó hasta ahí el ingeniero”, relató. A partir de ese encuentro, recordó, los estudiantes organizaron un acto para recibirlo en la UNAM, en una época marcada por la represión política y el descontento social. Sheinbaum sostuvo que Cárdenas ganó la elección presidencial de 1988, pero que el Gobierno cometió un fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari. “FUERON MOMENTOS DE LUCHA Y DE MUCHA ESPERANZA” La movilización, recordó, comenzó en La Laguna, donde el general Lázaro Cárdenas había impulsado el reparto agrario, y se extendió por todo el país. “Fueron momentos de mucha, de mucha esperanza, mucha ilusión y de mucha indignación cuando se hace el fraude electoral”, señaló.

La Presidenta consideró que aquella lucha fue antecedente de Morena, luego de que el PRD, fundado tras la elección de 1988, terminara por descomponerse. “Por eso es muy sentida la pérdida del ingeniero, además de su sencillez, su trato amable siempre, sus principios, sus convicciones”, expresó.