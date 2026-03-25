Se puede votar una parte y otra no del Plan B: Claudia Sheinbaum

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México
/ 25 marzo 2026
    Se puede votar una parte y otra no del Plan B: Claudia Sheinbaum
    Sheinbaum negó que sea una cesión que eventualmente no se incluya por los legisladores la revocación de mandato en la reforma. CUARTOSCURO

La Presidenta insistió en que la naturaleza de la reforma planteada es reducir privilegios y destinar más recursos a servicios para los ciudadanos

Cuestionada sobre si la revocación de mandato quedaría fuera de lo aprobado por senadores, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su propuesta del Plan B electoral puede votarse una parte sí y otra no.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta negó que sea una cesión el aceptar que no pase la parte de la revocación de mandato en la votación del senado de su propuesta electoral.

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“Está una propuesta, se puede votar una parte y otra no, así es en el Senado, o en cualquier congreso si así se propone”, expresó.

“Ya depende de los senadores, de todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios y que la gente pueda tener recursos para agua potable, para drenaje, para pavimentación, para luminarias, para lo que deben destinarse la mayor parte de los recursos públicos”, insistió.

Sheinbaum explicó que la iniciativa plantea la posibilidad de que la revocación de mandato sea en el tercer año o cuarto año, que para su sexenio sería 2027 o 2028, y descartó que en cualquiera de los casos haría campaña con algún partido político.

“Hay partidos que dicen, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente, porque la Presidenta viene de ese partido, cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 2027 no vamos a hacer campaña por ningún partido, pero hay quien piensa que se van a reducir sus votos por que vaya la Presidenta a la boleta en el 2027, entonces no lo quieren aprobar”, compartió.

“El PAN, el PRI y MC porque no aprueban nada que venga de nosotros porque ni argumentos hay, y hay otros que han venido con el proyecto que temen reducir su votación, no tiene nada que ver con eso, esa es la realidad, una cosa es la votación que vaya a ver de gobernador, presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, y otra muy distinta la de la revocación de mandato, incluso propusimos que no se usen tiempos oficiales para decir que va a ver revocación”, agregó.

Además, la Presidenta dijo que desconoce cómo votará el Partido del Trabajo y del porqué no asistieron sus representantes ayer en comisiones que aprobaron el Plan B.

“No sé si esta sea la razón del PT de no apoyar, o sí apoyar porque tampoco sabemos cómo va a votar en el Senado”, expresó.

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