Cuesta mantenimiento del Tren Maya el doble de sus ingresos por pasajes en 2025

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    Cuesta mantenimiento del Tren Maya el doble de sus ingresos por pasajes en 2025
    Con ventas estancadas para 2026 y costos operativos al alza, la obra insignia requiere de más de 4 mil millones de pesos en subsidios de Sedena para operar. ARCHIVO

Los contratos asignados para reparar las vías del Tren Maya superan los 1,100 millones de pesos, mientras los ingresos propios rondan apenas los 541 millones

El mantenimiento parcial del Tren Maya, una de las obras insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le está costando a la Administración federal el doble de los ingresos que generó en 2025 por ventas propias.

La paraestatal militar Tren Maya asignó el martes un contrato de 837 millones de pesos para el mantenimiento, durante un año, de la infraestructura de los tramos uno a cuatro de Palenque a Cancún, que cubren 854 de los mil 554 kilómetros de recorrido y operan desde diciembre de 2023.

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Este se suma al contrato de hasta 273 millones de pesos para mantenimiento de la catenaria o línea eléctrica de los tramos 3B al seis durante 2026 y 2027, ganado en enero por Azvindi, una de las constructoras del tren.

En contraste, los ingresos propios del Tren Maya sumaron 541.7 millones de pesos en 2025.

En el portal Compras MX no aparece hasta ahora un contrato de mantenimiento para los tramos cinco al siete del tren, que empezaron a dar servicio entre febrero y diciembre de 2024.

Las empresas Hemosa Ingeniería y ASCH México ganaron la licitación para los tramos uno a cuatro, con una oferta notablemente más baja que las de otras seis competidoras que pedían al menos mil 100 millones de pesos, pues se trata de un servicio intensivo, complejo y que requiere a decenas de empleados especializados.

Lo anterior, ya que la empresa es la responsable de la vigilancia permanente de mil 260 kilómetros de vías —sumando vías dobles y auxiliares— rieles, durmientes, balasto y demás infraestructura, la corrección de todos los problemas y defectos, el uso de máquinas de mantenimiento que requieren conductores con licencia ferroviaria, y la respuesta a incidentes con brigadas disponibles las 24 horas, entre muchos otros conceptos.

Se trata de labores que no realizan los mil 700 empleados de Tren Maya.

Desde 2008, ASCH es la encargada del mantenimiento del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, contrato que mantendrá hasta 2028.

”La estrategia de mantenimiento consiste en una observación continua de los activos mediante herramientas de inspección como los sistemas de auscultación, el histórico de operaciones, la evolución de los defectos detectados en vía y en infraestructura, las observaciones de brigadas de vía y el registro de los trabajos de los equipos de maquinaria pesada, que permitirá el conocimiento del estado de la infraestructura y realizar una programación de trabajos acorde a los resultados obtenidos” , explicó Tren Maya en las bases de la licitación.

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Y caen ingresos

En 2025, Tren Maya tuvo ingresos propios de 541.7 millones de pesos.

Su previsión para 2026 es de mil 271 millones de pesos, pero las ventas de enero a marzo, según los estados financieros, sólo permitirían proyectar un monto anual de 539 millones de pesos.

La empresa mantiene sus operaciones gracias a subsidios , tanto directos del presupuesto de egresos anuales, como de un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En 2025, el monto combinado de ambas fuentes fue de 4 mil 333 millones de pesos.

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