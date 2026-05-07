Da de baja Fiscalía del Edomex a 579 servidores públicos

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    Da de baja Fiscalía del Edomex a 579 servidores públicos
    Fueron iniciadas 110 investigaciones por probables actos delictivos cometidos por supuestos Policías de Investigación, principalmente en municipios del Valle de México. FOTO: Cuartoscuro Crisanta Espinosa Aguilar

La mayoría de estas bajas fueron voluntarias y 23 presentaron renuncia por actos de corrupción

TOLUCA, EDOMEX.- Durante el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio de baja a 579 servidores públicos, de los cuales el 48.5 por ciento (281) se desempeñaban como Agentes del Ministerio Público.

El informe presentado al Congreso Local, refiere además que 119 personas realizaban labores administrativas, 115 eran Policías de Investigación, 33 laboraban en Servicios Periciales, 11 Oficiales Conciliadores, 15 eran mandos medios y cinco mandos superiores.

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Precisa que la mayoría de las bajas fueron voluntarias y 23 presentaron renuncia por actos de corrupción.

Además, se reportó que en el mismo periodo la Fiscalía cuenta con un programa permanente de rotación de servidores públicos, registrando un total de mil 60 servidores cambiados o removidos a áreas distintas a donde llevaban a cabo sus actividades.

Este esquema forma parte del proceso de deconstrucción y para evitar malas prácticas por parte del personal que labora en esta Institución.

ABREN 110 INVESTIGACIONES

El documento señala además que fueron iniciadas 110 investigaciones por probables actos delictivos cometidos por supuestos Policías de Investigación, principalmente en municipios del Valle de México; 67 fueron de oficio por publicaciones en redes sociales y 43 presentadas por probables víctimas.

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“Del análisis de las publicaciones en redes sociales, fue posible identificar a 47 personas presumiblemente relacionadas con estos hechos, de estos 39 eran servidores públicos y ocho particulares. Por ello, ese mismo mes fueron separados de sus funciones 10 servidores públicos, entre ellos un Coordinador Regional, dos Jefes de Grupo y siete Policías de Investigación”, refiere el Informe.

INICIAN PROCEDIMIENTOS INTERNTOS

Además, 40 elementos de la Policía de Investigación fueron cambiados de adscripción y se iniciaron procedimientos internos en la Visitaduría General y en el Órgano Interno de Control, para identificar y sancionar las malas prácticas, y como medida preventiva fueron resguardados 98 vehículos.

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Por otra parte, refiere que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fueron judicializados 179 expedientes de investigación en contra de 538 servidores públicos por su probable responsabilidad en delitos; y se obtuvo vinculación a proceso contra 93 servidores públicos (66 Policías Municipales, 10 Agentes del Ministerio Público, nueve elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y ocho diversos), por delitos como abuso de autoridad, cohecho y uso de objeto o documento falso o alterado.

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