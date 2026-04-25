Derrame de combustible deja sin agua a 30 mil habitantes en Edomex

CDMX.- El derrame de gasolina provocado por el choque de una pipa con un tráiler afectó el manantial que abastece de agua a los 30 mil habitantes de Magdalena Chichicaspa, en Naucalpan, Estado de México. El accidente ocurrió la mañana del jueves 16 de abril, cerca del kilómetro 28+100 de la autopista Naucalpan-Toluca, en el paraje La Canaleja, donde el combustible siguió el cauce de las cunetas y descendió por un lavadero pluvial hasta llegar al arroyo del manantial.

Habitantes de la comunidad bloquearon la vialidad tras quedarse sin agua y señalaron que desde la construcción de la autopista advirtieron sobre el riesgo que representaba el sistema de desagüe para los manantiales de la zona. Federico Mendoza, vecino de Magdalena Chichicaspa, recordó que desde 2008 la comunidad se opuso al lavadero pluvial construido como parte del proyecto carretero. “Les dijimos a las autoridades y a la empresa concesionaria que iban a afectar los manantiales. No nos hicieron caso”, dijo.

Vecinos de la comunidad reportaron residuos de combustible en canaletas y tubos de desagüe, además de agua con olor a gasolina, tonalidad café y consistencia grasosa en el primer arroyo del manantial. La Comisión para Riesgos Sanitarios del Estado de México identificó la presencia de hidrocarburos en concentraciones moderadas y altas en el agua que llega a domicilios de Magdalena Chichicaspa, informó Juan Carlos Fajardo, director de la Región Naucalpan de la Secretaría General de Gobierno estatal.

Un grupo de biólogos tomó muestras en 18 tanques que abastecen a las comunidades, cuyos resultados serán enviados al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México para su evaluación. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó el 22 de abril que, a través de la Secretaría General de Gobierno, se solicitó apoyo a la Federación para decretar la emergencia y aplicar el Plan DN-III. Habitantes denunciaron que las pipas enviadas para enfrentar la falta de agua son insuficientes, por lo que algunas familias han tenido que comprar agua con un costo de hasta mil 700 pesos por unidad. La comunidad retiró el bloqueo el viernes 24 de abril, luego de acordar que la concesionaria Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. invertirá 2 millones de pesos en obras para la población, además de gestionar estudios de calidad del agua, limpieza de tinacos y certificación de la empresa ambiental responsable.

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