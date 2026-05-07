Sindicatos van ahora por eliminar impuestos al aguinaldo, PTU y horas extra tras reforma laboral de 40 horas

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    Sindicatos van ahora por eliminar impuestos al aguinaldo, PTU y horas extra tras reforma laboral de 40 horas
    La reforma laboral también traerá obligaciones adicionales para los empleadores. Foto: Especial

Luego del inicio oficial de la transición hacia la semana laboral de 40 horas, líderes sindicales buscan eliminar impuestos sobre ingresos adicionales como aguinaldo y horas extra.

La reforma para reducir la jornada laboral en México ya comenzó oficialmente y ahora los sindicatos impulsan una nueva exigencia: eliminar el pago de impuestos sobre prestaciones laborales como el aguinaldo, el reparto de utilidades (PTU) y las horas extra.

La propuesta surgió durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde líderes sindicales solicitaron una reforma fiscal que permita que esos ingresos lleguen “más directos” al bolsillo de los trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/jornada-de-40-horas-avanza-tras-publicacion-en-el-dof-FA20466377

Reforma laboral de 40 horas ya inició en México

El pasado 1 de mayo entró en vigor la reforma secundaria relacionada con la reducción gradual de la jornada laboral, publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El cambio establece que:

- En 2027 la jornada semanal bajará de 48 a 46 horas

- La transición continuará hasta llegar a las 40 horas en 2030

- No podrán reducirse salarios ni prestaciones

- Habrá nuevas reglas para controlar horas extra

Además, las empresas deberán implementar sistemas electrónicos de control de asistencia, conocidos como “relojes checadores”, para registrar entradas, salidas y tiempo trabajado.

¿Qué prestaciones quieren liberar de ISR?

Con la reforma laboral ya en marcha, sindicatos consideran que el siguiente paso debe enfocarse en la carga fiscal que afecta ingresos adicionales de los trabajadores.

Prestaciones que buscan quedar exentas

La propuesta contempla eliminar el ISR sobre:

- Aguinaldo

- PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades)

- Horas extra

- Algunos bonos laborales

Actualmente, estos conceptos pueden generar retenciones dependiendo del monto y las condiciones fiscales vigentes.

La secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, María de Jesús Rodríguez Vázquez, señaló que la intención es que los empleados conserven una mayor parte de sus ingresos reales.

$!La reforma para reducir la jornada laboral en México ya comenzó oficialmente y ahora los sindicatos impulsan una nueva exigencia.
La reforma para reducir la jornada laboral en México ya comenzó oficialmente y ahora los sindicatos impulsan una nueva exigencia. Foto: CNN

Nuevas reglas para empresas con la jornada de 40 horas

La reforma laboral también traerá obligaciones adicionales para los empleadores. Uno de los cambios más relevantes es la flexibilización en la distribución de horarios.

¿Qué cambia con los horarios?

Las ocho horas diarias dejarán de ser un límite rígido y funcionarán como una referencia más flexible. Esto abre la puerta a esquemas como:

- Jornadas más largas ciertos días

- Descansos más amplios

- Ajustes de horario por acuerdo entre patrón y trabajador

El objetivo es facilitar la adaptación gradual de las empresas hacia el nuevo modelo laboral.

Multas y control electrónico de horarios

Otro de los puntos clave es la obligación de utilizar sistemas digitales para registrar jornadas laborales a partir de 2027.

La medida busca:

- Verificar el pago correcto de horas extra

- Evitar abusos laborales

- Facilitar inspecciones de la STPS

- Garantizar el cumplimiento de la reforma

Las multas por incumplir podrían ir de los 29 mil hasta más de 586 mil pesos, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la falta.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sin-2-dias-de-descanso-asi-quedo-la-reduccion-escalonada-de-la-jornada-laboral-a-40-horas-en-mexico-HA20209248

Sheinbaum habla de una “primavera laboral”

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que México atraviesa una transformación histórica en materia laboral. Destacó avances como:

- El aumento acumulado del salario mínimo

- La eliminación del outsourcing abusivo

- Cambios al sistema de pensiones

- Reformas al reparto de utilidades

Según cifras del Gobierno federal, el salario mínimo ha aumentado más de 150% en los últimos años.

Ahora, el debate se centra en si la siguiente etapa de la reforma laboral incluirá beneficios fiscales para los trabajadores. De aprobarse, millones de personas podrían recibir una mayor parte de sus prestaciones sin descuentos por ISR, marcando un nuevo cambio en el panorama laboral mexicano.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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