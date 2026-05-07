Sindicatos van ahora por eliminar impuestos al aguinaldo, PTU y horas extra tras reforma laboral de 40 horas

La reforma para reducir la jornada laboral en México ya comenzó oficialmente y ahora los sindicatos impulsan una nueva exigencia: eliminar el pago de impuestos sobre prestaciones laborales como el aguinaldo, el reparto de utilidades (PTU) y las horas extra. La propuesta surgió durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde líderes sindicales solicitaron una reforma fiscal que permita que esos ingresos lleguen “más directos” al bolsillo de los trabajadores.

Reforma laboral de 40 horas ya inició en México El pasado 1 de mayo entró en vigor la reforma secundaria relacionada con la reducción gradual de la jornada laboral, publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El cambio establece que: - En 2027 la jornada semanal bajará de 48 a 46 horas - La transición continuará hasta llegar a las 40 horas en 2030 - No podrán reducirse salarios ni prestaciones - Habrá nuevas reglas para controlar horas extra Además, las empresas deberán implementar sistemas electrónicos de control de asistencia, conocidos como “relojes checadores”, para registrar entradas, salidas y tiempo trabajado. ¿Qué prestaciones quieren liberar de ISR? Con la reforma laboral ya en marcha, sindicatos consideran que el siguiente paso debe enfocarse en la carga fiscal que afecta ingresos adicionales de los trabajadores. Prestaciones que buscan quedar exentas La propuesta contempla eliminar el ISR sobre: - Aguinaldo - PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) - Horas extra - Algunos bonos laborales Actualmente, estos conceptos pueden generar retenciones dependiendo del monto y las condiciones fiscales vigentes. La secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, María de Jesús Rodríguez Vázquez, señaló que la intención es que los empleados conserven una mayor parte de sus ingresos reales.

Nuevas reglas para empresas con la jornada de 40 horas La reforma laboral también traerá obligaciones adicionales para los empleadores. Uno de los cambios más relevantes es la flexibilización en la distribución de horarios. ¿Qué cambia con los horarios? Las ocho horas diarias dejarán de ser un límite rígido y funcionarán como una referencia más flexible. Esto abre la puerta a esquemas como: - Jornadas más largas ciertos días - Descansos más amplios - Ajustes de horario por acuerdo entre patrón y trabajador El objetivo es facilitar la adaptación gradual de las empresas hacia el nuevo modelo laboral. Multas y control electrónico de horarios Otro de los puntos clave es la obligación de utilizar sistemas digitales para registrar jornadas laborales a partir de 2027. La medida busca: - Verificar el pago correcto de horas extra - Evitar abusos laborales - Facilitar inspecciones de la STPS - Garantizar el cumplimiento de la reforma Las multas por incumplir podrían ir de los 29 mil hasta más de 586 mil pesos, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la falta.

Sheinbaum habla de una “primavera laboral” Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que México atraviesa una transformación histórica en materia laboral. Destacó avances como: - El aumento acumulado del salario mínimo - La eliminación del outsourcing abusivo - Cambios al sistema de pensiones - Reformas al reparto de utilidades Según cifras del Gobierno federal, el salario mínimo ha aumentado más de 150% en los últimos años. Ahora, el debate se centra en si la siguiente etapa de la reforma laboral incluirá beneficios fiscales para los trabajadores. De aprobarse, millones de personas podrían recibir una mayor parte de sus prestaciones sin descuentos por ISR, marcando un nuevo cambio en el panorama laboral mexicano.

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