Amílcar Olán está ubicable, informa Harfuch: ‘toca a la FGR’ informar si cuenta con alguna carpeta de investigación

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Amílcar Olán está ubicable, informa Harfuch: ‘toca a la FGR’ informar si cuenta con alguna carpeta de investigación
    Harfuch compareció hoy en privado ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Cortesía

Tras cuestionarlo sobre los audios que implicarían a “Andy” con “El Tanque”, Harfuch dijo que pedirá información

CDMX.- El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio se encuentra ubicable y reafirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer si se encuentra en alguna carpeta de investigación.

Después de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y en rueda de prensa, el funcionario fue cuestionado acerca de si el empresario tabasqueño, quien ha sido mencionado en diferentes audios acerca de sus posibles nexos con criminales, si está siendo investigado y se encuentra ubicado por el gobierno de México.

“Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes está ubicable”, declaró Harfuch y agregó que le corresponde a dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy dar a conocer si Olán Aparicio se encuentra en alguna carpeta de investigación.

SOLICITARÁ HARFUCH INFORMACIÓN SOBRE CARPETAS A LA FGR

A pregunta expresa sobre en cuántas carpetas de investigación está Jorge Amílcar, ello luego de la revelación de audios donde presume relaciones con Iván Cazarín Molina “El Tanque”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otras grabaciones, acerca de la forma en la cual obtuvo contratos en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, García Harfuch apuntó:

“Sobre cuántas carpetas de investigación tiene la FGR, pido información a la FGR y con gusto se las compartimos”.

Refirió el tema de los primeros audios que se revelaron que tiene que ver con la detención de este líder de un grupo afín a Jalisco -El Tanque- que operaba en Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz “tuvimos conocimiento de los primeros audios”.

“Todo, todas las líneas de investigación se incorpora a las carpetas de investigación”, comentó.

“En esa carpeta de investigación se incorpora todo lo que tenga que ver con el delincuente que detuvimos. Si tiene que ver alguna otra persona como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigaciones para investigarlo, pero ya le corresponde a la Fiscalía General de la República darlo a conocer”, añadió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Huachicol
hidrocarburos

Localizaciones


Dos Bocas
Tabasco
Senado de la República

Personajes


Ernestina Godoy
Omar García Harfuch
Amílcar Olán

Organizaciones


FGR
Senado De la República
Sspc

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Agua puerca

Agua puerca
true

Los ‘chismosos’ volvemos a tener la razón, ¿o no, Presidenta?
Un video difundido por Al Jazeera muestra a presuntos integrantes del CJNG y de “Los Chapitos” en Ucrania.

¿Narcos en Ucrania?... entrenamiento militar para Cárteles Mexicanos
Como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa de Amílcar Olán.

Avalan con Adán Augusto casinos para Olán, amigo de ‘Andy’ López
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 2, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Usuarios del Tren Suburbano que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Buenavista en Ciudad de México tendrán que pagar nuevas tarifas.

Sube el costo de la tarifa del Tren Suburbano CDMX - AIFA; viajes desde 11.50 hasta 110 pesos

Una historia que parece sacada de una de sus letras: el cantante guatemalteco se reencontró en las calles de la capital con un viejo amigo para hacerle un emotivo homenaje.

¿Qué es lo que hace un taxista?... Ricardo Arjona sorprende a conductor mexicano y le regala un auto tras décadas de amistad
Jazz Chisholm Jr (foto)., Trent Grisham y Paul Goldschmidt figuran entre los nombres cuyo futuro está en el aire, mientras Brian Cashman busca reforzar al equipo para 2027.

Los Yankees preparan una limpia luego de otro fracaso en Playoffs