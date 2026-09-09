Da Taddei puesto clave en INE a colaborador cercano

Tras la renuncia de Claudia Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo electoral, nombró como encargado de despacho a Roberto Félix, su colaborador cercano, de acuerdo con fuentes de la institución.

El nombramiento se da en medio de reproches de otros consejeros durante este miércoles al enterarse por fuera de la renuncia de Espino a horas de arrancar el proceso electoral 2027.