Da Taddei puesto clave en INE a colaborador cercano

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    Da Taddei puesto clave en INE a colaborador cercano
    Félix ha sido secretario técnico de Taddei, así como jefe de Coordinación Estratégica del propio Instituto. CORTESÍA
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Roberto Félix fue asesor de la consejera presidenta del INE y en 2023 ya había sido propuesto como secretario Ejecutivo del órgano electoral

Tras la renuncia de Claudia Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo electoral, nombró como encargado de despacho a Roberto Félix, su colaborador cercano, de acuerdo con fuentes de la institución.

El nombramiento se da en medio de reproches de otros consejeros durante este miércoles al enterarse por fuera de la renuncia de Espino a horas de arrancar el proceso electoral 2027.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-arlett-espino-renuncia-a-la-secretaria-ejecutiva-del-ine-por-motivos-de-salud-CK23385502

Roberto Félix, quien fue asesor de Taddei y director de Organización del INE, fue propuesto en diciembre de 2023 por Taddei para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, pero fue rechazado por una mayoría de consejeros.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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