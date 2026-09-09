Da Taddei puesto clave en INE a colaborador cercano
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Roberto Félix fue asesor de la consejera presidenta del INE y en 2023 ya había sido propuesto como secretario Ejecutivo del órgano electoral
Tras la renuncia de Claudia Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo electoral, nombró como encargado de despacho a Roberto Félix, su colaborador cercano, de acuerdo con fuentes de la institución.
El nombramiento se da en medio de reproches de otros consejeros durante este miércoles al enterarse por fuera de la renuncia de Espino a horas de arrancar el proceso electoral 2027.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/claudia-arlett-espino-renuncia-a-la-secretaria-ejecutiva-del-ine-por-motivos-de-salud-CK23385502
Roberto Félix, quien fue asesor de Taddei y director de Organización del INE, fue propuesto en diciembre de 2023 por Taddei para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, pero fue rechazado por una mayoría de consejeros.