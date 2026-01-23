Dan cuatro años de prisión a mujer por abandono de adulto mayor, en Nuevo León

México
/ 23 enero 2026
    Dan cuatro años de prisión a mujer por abandono de adulto mayor, en Nuevo León
    La mujer fue rescatada de las condiciones de abandono en que se encontraba por personal del DIF estatal. CORTESÍA
Aracely Chantaka
Aracely Chantaka

La víctima fue localizada en condiciones altamente deplorables de higiene y salud, además de que presentaba desnutrición severa y deshidratación

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión; además debe pagar una multa económica y reparación de daño por el abandono de una adulta mayor, en Nuevo León.

El sistema DIF estatal obtuvo la resolución judicial que marca un precedente en la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Catean cuatro casinos en donde hallan documentación falsa de permisos de operación, en NL

Fue la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, perteneciente al DIF estatal, que recibió el reporte del caso de extrema violencia, abandono y maltrato en contra de una persona mayor.

La mujer estaba bajo el cuidado de su hermana, una mujer identificada como Sandra “N”, en contra de quien se procedió.

La víctima fue localizada en condiciones altamente deplorables de higiene y salud, además de que presentaba desnutrición severa y deshidratación, por lo cual fue trasladada al Hospital Universitario y posteriormente resguardada por la Procuraduría.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León se coloca como primer lugar nacional en número de homicidios dolosos

“Este caso representa la primera sentencia en el estado de Nuevo León por abandono de personas mayores, sentando un precedente y reafirma el compromiso de las autoridades municipales y estatales en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas mayores”, informó el gobierno estatal en un comunicado.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
